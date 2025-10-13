بروتوكول تعاون بين هيئة البريد والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

وقّعت الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تمكين الشركات والجمعيات الأعضاء بالاتحاد من تقديم خدمات صرف التمويل والتحصيل عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية؛ وذلك بحضور جميع القيادات التنفيذية من الجانبين.

وقع البروتوكول كلا من داليا الباز رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، والدكتورة هالة ابو السعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي لمختلف فئات المجتمع، وتوفير نماذج تمويلية متنوعة تغطي جميع قطاعات الأنشطة الاقتصادية في مصر، مع تشجيع ثقافة التمويل متناهي الصغر وتحفيز الشباب على تبني فكرة العمل الحر، مشيرةً إلى أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة تسهم في وصول خدمات التمويل متناهي الصغر إلى شريحة أكبر من العملاء في مختلف المحافظات، وخاصة في المناطق الريفية والقرى والنجوع.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم يتيح لأعضاء الاتحاد من الشركات والجمعيات العاملة في مجال التمويل الاستفادة من قنوات الصرف والتحصيل المتاحة بالبريد المصري، بما يضمن سهولة حصول المواطنين على الخدمات التمويلية مثل صرف التمويل الممنوح، وسداد الأقساط المستحقة سواء نقدًا أو عبر الخصم المباشر من الحساب؛ وذلك من خلال أكثر من 4700 منفذ بريد منتشرين على مستوى الجمهورية.

وأضافت أن هذا التعاون يمثل منظومة متكاملة من الخدمات تسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتيسير حصولهم على التمويل في مختلف المحافظات، بما يشكل نموذجًا للشراكة الفاعلة بين مؤسسات الدولة والقطاع المالي غير المصرفي، ويعزز جهود تمكين رواد الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني، ويعزز من قدرة الشباب من صغار المنتجين وأصحاب المشروعات متناهية الصغر على إدارة أعمالهم، من خلال حلول مالية رقمية مبتكرة، فضلًا عن إتاحة خدمات الشحن البريدي المحلي والدولي للراغبين من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات لرفع قدراتهم على الوصول إلى السوق المحلية والأسواق العالمية.

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن هذا التعاون يُمثل نموذجًا للشراكة الفعالة بين مؤسسات الدولة الوطنية، مشيرةً إلى أن التكامل مع الهيئة القومية للبريد يُعد خطوة مهمة نحو بناء منظومة أكثر شمولًا وكفاءة لخدمة أعضاء الاتحاد، وتعزيز انتشار الخدمات على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الدكتورة هالة: "يأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار استراتيجية الاتحاد لتوسيع نطاق خدماته للأعضاء، وتبني حلول مبتكرة تدعم كفاءة التشغيل، وتُسهم في وصول الخدمات التمويلية إلى الفئات المستهدفة بسهولة وأمان. ويُعد التعاون مع البريد المصري محورًا استراتيجيًا لما يمتلكه من بنية تحتية قوية وشبكة فروع واسعة وخدمات متكاملة تصل إلى كل بيت مصري، مما يجعله شريكًا مثاليًا في جهودنا لتحقيق الشمول المالي ودعم الاقتصاد الوطني.”