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فن

بسمة تتذكر دورها في مسلسل قسمتي ونصيبك

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:28 م
بسمة
بسمة
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نبيل العدوى
نشرت الفنانة بسمة مقطع مصور من مسلسل قسمتي ونصيبك حكاية "أحمد يا عمر" عبر صفحتها بموقع انستجرام، وعلقت قائلة: حبيت الشغل في المسلسل ده اوي.. #قسمتي و نصيبك #احمد يا عمر.

ودعت النجمة السينمائية بسمة، من خلال صفحتها الرسمية على الانستجرام معجبيها لمتابعة حفل "مناجاة" ليلة النصف من شعبان للفنان محمد ثروت. وقد لاقا المنشور إعجاب كبير من قبل متابعي الفنانة بسمة.

يذاع الحفل مساء غدا الاربعاء المقبل 8 إبريل  من خلال قناة الفنان محمد ثروت الرسمية على "يوتيوب".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة بسمة هو مسلسل شاهد عيان بطولة حسن الرداد، وتأليف أحمد مجدي، إخراج محمد حماقي، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وشاركت بسمة أيضاَ مؤخرًا البطولة في فيلم رأس السنة الذي شاركها بطولته كل من الفنان اياد نصار وشيرين رضا وأحمد مالك.

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