مفاجأة.. لاعب الهلال السعودي السابق الهداف التاريخي للدوري





وكشفت الشبكة العالمية أن لاعب نادي الهلال والاتحاد السابق ناصر الشمراني هو الهداف التاريخي للدوري السعودي برصيد 126 هدفا يليه مهاجم نادي الأهلي السوري عمر السومة برصيد 116 هدفا.





يذكر أن الشمراني حقق لقب هداف الدوري السعودي 4 مرات كأكثر لاعب يصل لهذا الرقم في عصر دوري المحترفين، يذكر أن الشمراني البالغ من العمر 36 عاما كانت آخر محطاته بالموسم الماضي مع نادي الاتحاد ويظل حتى الآن بدون نادي ولم يعلن عن نيته اعتزال كرة القدم .

كشفت اليوم شبكة أوبتا العالمية للأرقام والاحصائيات الخاصة بعالم الرياضة عن الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاق نظام الاحتراف به موسم 2008/2009 حتى الموسم الجاري الذي لم يستكمل حتى الآن .