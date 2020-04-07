بـ القفطان المغربى.. نسرين طافش تثير الجدل بالأحمر النارى.. شاهد





وأطلت بها نسرين طافش ، بالقفطان المغربي الذى يتميز باللون الأحمر النارى، ومطعم بمجموعة من الألوان الهادئة واللمسات البسيطة التي تبرز عن جمالها وأناقتها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش فى الماكياج على الألوان الغامقة التي تبرز جمال عينيها، ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الذي يبرز عن جمالها.





كما تركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة مميزة وبسيطة، ووضعت عقد ملون حول الرقبة لإبراز جمال إطلالتها