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فن

بإطلالة جريئة .. نسرين طافش تتحدى كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:22 م
نسرين طافش
نسرين طافش
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محمد نحلة

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة لها بفستان جرئ عبر صفحتها على "إنستجرام" وعلقت :"البهجة ظاهرة طبيعية .. البؤس أنت خلقته".


يأتي ذلك بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا فى لبنان ومختلف دول العالم.

وكانت قد شاركت الفنانة نسرين طافش مجموعة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وتألقت نسرين طافش بإطلالة جديدة تبرز جمال أنوثتها، مرتدية فستان باللون الفضي اللامع فوق الركبة على أحدث صيحات الموضة.


وارتكزت نسرين طافش على المكياج الصارخ حيث وضعت اللون الأحمر الناري في الشفاه، مع رسم عينيها بالكحل الأسود والماسكرا.
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