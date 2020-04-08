AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في ربع ساعة بس.. طريقة تنظيف الميكرويف بسهولة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 04:32 ص
طريقة تنظيف الميكرويف
طريقة تنظيف الميكرويف
Advertisements
رشا عوني
تهتم النساء خلال فترة الحجر المنزلي بتنظيف المنزل بشكل جيد خاصة بعد تفشي فيروس كورونا، ومن ضمن الأجهزة التي تحتاج تنظيف هو الميكروويف خاصة أنه يستخدم كل يوم في تسخين الطعام لذا لابد أن يظل نظيفا وامنا على الطعام . 

نصح موقع wikihow بطريقة سريعة ل تنظيف الميكرويف في ١٥ دقيقة فقط وهي: 

١- شغلي الميكرويف حتى يسخن لمدة دقيقة.
 
٢- ضعي طبقة بها ٢ كوب ماء وعصير ليمونة مع نصف فنجان خل، وضعي هذا الخليط في الميكرويف. 

٣- شغلي الميكرويف على هذا الخليط لمدة ربع ساعة. 

٤- هذا الخليط عند تسخينه سيقوم بإذابة الدهون العالقة بالميكرويف من الداخل مما يسهل عليك التخلص منها بسهولة. 

٥- بعد إخراج وعاء الماء والخل، امسحي الميكرويف من الداخل بمنشفة مبللة كي تتخلصي من الدهون التي تم اذابتها. 

٦- شغلي الميكرويف مرة أخرى لمدة دقيقة حتى يجف ثم أعيدي استخدامه نظيفا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منعا للعدوى .. محلول طبيعي لتنظيف المرحاض يوميا

بـ مكون سحري.. احصلي على مفروشات لامعة في 15 دقيقة

مشوي ومسلوق.. الطريقة الصحيحة لتسوية أبو فروة

طرق تنظيف انسداد عيون البوتاجاز الكهرباء والغاز

بدون خدش وبمكونين فقط من مطبخك.. طريقة تنظيف الطاسة التيفال

ترشيحاتنا

رغم ارتفاع الإصابات بكورونا.. خبر مفرح من وزير الإعلام للمصريين.. فيديو

السياحة فقط .. نجيب ساويرس: لم أخفض مرتبات كل العاملين بشركاتي

ابنة المعلق محمد السباعي تبكي على الهواء مع خالد الغندور.. شاهد

شاهد .. لحظة إغلاق مدينة المعتمدية وفرض الحجر الصحي عليها

من شرفة المنزل.. منى مدوح تتألق بالكاجوال الأصفر ..شاهد

مستشار وزيرة الصحة: رسالة كل ساعتين من الفنانين عبر تطبيق الإبلاغ عن فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميركوري كوجر من فورد تعود للحياة على يد مصمم عالمي.. صور

أضرار شرب القهوة قبل النوم

ليس الشلولو فقط .. 5 أطعمة يتناولها المصريون بالصدفة تحارب كورونا