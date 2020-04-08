في ربع ساعة بس.. طريقة تنظيف الميكرويف بسهولة





نصح موقع wikihow بطريقة سريعة ل تنظيف الميكرويف في ١٥ دقيقة فقط وهي:





١- شغلي الميكرويف حتى يسخن لمدة دقيقة.

٢- ضعي طبقة بها ٢ كوب ماء وعصير ليمونة مع نصف فنجان خل، وضعي هذا الخليط في الميكرويف.





٣- شغلي الميكرويف على هذا الخليط لمدة ربع ساعة.





٤- هذا الخليط عند تسخينه سيقوم بإذابة الدهون العالقة بالميكرويف من الداخل مما يسهل عليك التخلص منها بسهولة.





٥- بعد إخراج وعاء الماء والخل، امسحي الميكرويف من الداخل بمنشفة مبللة كي تتخلصي من الدهون التي تم اذابتها.





٦- شغلي الميكرويف مرة أخرى لمدة دقيقة حتى يجف ثم أعيدي استخدامه نظيفا.

تهتم النساء خلال فترة الحجر المنزلي بتنظيف المنزل بشكل جيد خاصة بعد تفشي فيروس كورونا، ومن ضمن الأجهزة التي تحتاج تنظيف هو الميكروويف خاصة أنه يستخدم كل يوم في تسخين الطعام لذا لابد أن يظل نظيفا وامنا على الطعام .