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رياضة

الزمالك يعرض عمر السعيد علي المصري مقابل كريم العراقي .. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:15 م
كريم العراقي
كريم العراقي
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حسن العمدة
أكد الإعلامي محمد فاروق،  أن نادي الزمالك يسعي إلى عقد صفقة تبادلية مع إدارة النادي المصري البورسعيدي، من أجل التعاقد مع كريم العراقي، الظهير الأيمن، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال فاروق فى برنامجه "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "يريد مسؤولو القلعة البيضاء دخول عمر السعيد، مهاجم الفريق بصفقة تبادلية مع كريم العراقي، ظهير أيمن المصري البورسعيدي هذا الصيف".

وأضاف: "يفكر الزمالك في الصفقة التبادلية من أجل تخفيض القيمة المالية لصفق قدوم كريم العراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وقد صرح سمير حلبية رئيس نادي المصري البورسعيدي ، ان لا توجد نية لدينا لرحيل كريم العراقي إلى أي نادي في مصر وما يتردد بشأن توقيعه للزمالك غير صحيح .

ويحتل الزمالك فى المركز الرابع برصيد 31 نقطة فى الدوري المصري .

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