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رياضة

إكرامي يُفجر مفاجآت حول أسباب استغناء الأهلي عن حسام عاشور.. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:40 م
حسام عاشور
حسام عاشور
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حسن العمدة
كشف إكرامي الشحات، أسطورة النادي الأهلي، أسباب إعلان القلعة الحمراء رحيل حسام عاشور، عن الفريق فى نهاية الموسم الجاري.

وقال إكرامي فى حديثه لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "قرار رحيل حسام عاشور جاء من السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، بسبب رغبته فى الاعتماد على لاعبين صغار السن".

وأضاف: "فايلر طلب من إدارة النادي الأهلي عدم رغبته فى استمرار عاشور خلال الفترة المقبلة، بسبب اعتماده على لاعبين أصغر سنا ويري أنهم يحتاجون فرصة أكثر منه".

وألمح حسام عاشور قائد الأهلي أنه سوف يستمر فى الملاعب ولكن خارج القلعة الحمراء.

جدير بالذكر أن، انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار عن انهاء عقد عاشور مع الأهلي، لإتمام مسيرته مع المارد الأحمر، وإعلان اعتزاله في نهاية هذا الموسم. 

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