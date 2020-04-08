مدينة أشباح.. أول فيديو من داخل قرية المعتمدية بعد وضعها تحت الحجر بسبب فيروس كورونا

شواع تخلو من المارة، لا صوت فيها ولا ضجيج، فالقرية التي كانت تنبض شوارعها بالحركة، باتت بين عشية وضحاها يخيم عليها الهدوء، فالجميع في مسكنه، لا يخرج منها أحد ولا يدخل أحد إليها.. هكذا أصبح حال قرية المعتمدية بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة، بعد فرض حجر صحي كامل على القرية.

تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا من أبناء قرية المعتمدية، دفع محافظة الجيزة بالتنسيق مع وزارة الصحة لفرض حجر صحي تام على القرية لا يخرج منها أحد ولا يدخل إليها أحد، في محاولة للتصدي لانتشار فيروس كورونا ومنع انتقاله بين ابناء القرية والقرى المجاورة لها.

ومع الساعات الاولى لقرار فرض الحجر الصحي على قرية المعتمدية خلت شوارع القرية من المارة إلا القليل من الشباب الذين يواصلون عمليات الرش والتعقيم في جميع الشوارع وامام المحلات، للسيطرة على فيروس كورونا ومنع انتقاله بين أبناء القرية.





محافظة الجيزة بدورها والتي أعلنت قرار الحظر، أكدت أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتسهيل سبل المعيشة لأهالي القرية، حيث يتضمن القرار عدم خروج أحد من القرية وعدم دخول أحد إليها، وهو ما حتم على المحافظة اتخاذ اجراءات لضمان توفير كل سبل المعيشة داخل القرية لحين انتهاء فترة الحجر الصحي المفروض عليها.





وتشمل القرارات التي اتخذتها محافظة الجيزة، وفقا لما أكده اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة في تصريح لـ صدى البلد، تشمل توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة وأيضًا ألبان أطفال للمنازل وتوفير سيارات إسعاف لنقل أي حالات مرضية حرجة إلى المستشفيات، فضلًا عن توفير متطوعين من داخل القرية لتقديم الخدمات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.





وأكد السكرتير العام لمحافظة الجيزة أنه تم التنسيق بين مديريات التموين والتضامن الاجتماعي، لتوفير جميع المستلزمات المعيشية، من خلال الدفع بالمنافذ المتحركة لتوفير الاحتياجات لكل أهالي القرية، وتزويد القرية بكمبات كبيرة من دقيق الخبز للمخابز، وتوفير كميات كبيرة من كراتين السلع والمستلزمات.





ولضمان تقديم خدمة صحية لجميع أصحاب الأمراض من أهالي قرية المعتمدية، أكد السكرتير العام لمحافظة الجيزة، أنه تم تزويد الوحدة الصحية بجميع الاحتياجات والمستلزمات، إضافة إلى أنه سيتم توفير جميع الأدوية لأصحاب الأمراض لضمان عدم خروج أحد من أبناء القرية