AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

لمحاربة كورونا.. ملكة جمال تتخلى عن تاجها لتنضم إلى الأطباء

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 06:18 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
تخلت ملكة جمال بريطانيا لعام 2019، عن تاج الملوك، بخلعه عن رأسها، وذهبت إلى خط الدفاع الأول ضد الفيروس التاجي كورونا، لتنضم  إلى العمل كطبيبة في منظمة الصحة البريطانية خلال أزمة كوفيد- 19. 

بعد فوزها بالتاج خططت "بهاشا موخرجي" البالغة من العمر 24 عامًا تعليق مهنتها الطبية حتى تتمكن من السفر حول العالم للعمل الخيري، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية. 

وبعد حصولها على اللقب اتجهت إلى الهند لتقديم العمل الخيري، ولكن مع تفاقم الوباء ، قطعت رحلتها إلى الهند وعادت إلى بريطانيا ومن ثم عادت لتمارس مهنتها كطبيبة مرة أخرى.

وقالت: "ليس هناك وقت أفضل بالنسبة لي أن أكون ملكة جمال إنجلترا ومساعدة إنجلترا في وقت الحاجة".

وكانت "بهاشا"  طبيبة مبتدئة متخصصة في طب الجهاز التنفسي قبل التنافس في مسابقة ملكة جمال العالم ، حيث مثلت إنجلترا ، في ديسمبر 2019.

وبعد أن أطلعها زملائها عن الأوضاع المتفاقمة في المستشفيات عادت على الفور من رحلتها الأولى كملكة جمال، وقالت "عندما سمعت بما يحدث شعرت بالذنب ، وأردت حقًا العودة إلى العمل."
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد عناء لإثبات قيمتها التاريخية.. بيع عملة نادرة عمرها 1300 سنة بسعر خيالي

رئيس حكومة أوروبية يعود لمهنته كطبيب لمكافحة فيروس كورونا

بسبب كورونا .. نجمة عالمية وشقيقتها تتطوعان لخدمة المرضى في بريطانيا

ترشيحاتنا

استقالة كبير علماء الاتحاد الأوروبي بسبب أزمة فيروس كورونا

تريند الحظر.. طريقة عمل فطيرة الطاسة

مدير مستشفى الأقصر العام يكشف حقيقة عزل 40 ممرضة و13 طبيباً بسبب كورونا.. فيديو

مارسيليا الفرنسي يوجه لطمة للأهلي المصري.. فيديو

إجراء مفاجئ من ترامب ضد منظمة الصحة العالمية

ماذا يحدث في ليلة النصف من شعبان.. ودعاؤه.. أحمد عمر هاشم يوضح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكافيه في البيت.. طريقة عمل القهوة الباردة

تريند الحظر.. طريقة عمل فطيرة الطاسة

10 علامات تحذيرية.. أعراض كسل الغدة الدرقية