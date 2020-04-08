لمحاربة كورونا.. ملكة جمال تتخلى عن تاجها لتنضم إلى الأطباء

تخلت ملكة جمال بريطانيا لعام 2019، عن تاج الملوك، بخلعه عن رأسها، وذهبت إلى خط الدفاع الأول ضد الفيروس التاجي كورونا، لتنضم إلى العمل كطبيبة في منظمة الصحة البريطانية خلال أزمة كوفيد- 19.





بعد فوزها بالتاج خططت "بهاشا موخرجي" البالغة من العمر 24 عامًا تعليق مهنتها الطبية حتى تتمكن من السفر حول العالم للعمل الخيري، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.





وبعد حصولها على اللقب اتجهت إلى الهند لتقديم العمل الخيري، ولكن مع تفاقم الوباء ، قطعت رحلتها إلى الهند وعادت إلى بريطانيا ومن ثم عادت لتمارس مهنتها كطبيبة مرة أخرى.





وقالت: "ليس هناك وقت أفضل بالنسبة لي أن أكون ملكة جمال إنجلترا ومساعدة إنجلترا في وقت الحاجة".





وكانت "بهاشا" طبيبة مبتدئة متخصصة في طب الجهاز التنفسي قبل التنافس في مسابقة ملكة جمال العالم ، حيث مثلت إنجلترا ، في ديسمبر 2019.





وبعد أن أطلعها زملائها عن الأوضاع المتفاقمة في المستشفيات عادت على الفور من رحلتها الأولى كملكة جمال، وقالت "عندما سمعت بما يحدث شعرت بالذنب ، وأردت حقًا العودة إلى العمل."