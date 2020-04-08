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أخبار العالم

تقارير: رئيس وزراء بريطانيا يغيب عن عمله لمدة شهرين

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:17 ص
بوريس جونسون رئيس
بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا
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رحيم يسري
أكد علماء أن بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا سيكون في إجازة لمدة تصل إلى شهرين، بغض النظر إذا كان سيتعافى بشكل كامل من إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد نقله للعناية المركزة.

وحذروا من أن جونسون الذي يقبع حاليا بالعناية المركزة في مستشفى سانت توماس بلندن، سيحتاج إلى أسابيع للتعافي، وفقا لصحيفة "مترو"، موضحين أن فترة الاستشفاء اللاحقة ستؤدي إلى فقدانه قوة جثمانية كبيرة وسيعاني من الأعراض.

وأشار الأطباء إلى أن جونسون سيفقد الكثير من وزنه وهو يبذل طاقته في محاربة وباء فيروس كورونا القاتل، حيث يمضي المتعافون من الفيروس أسابيع في فترة نقاهة بالفراش، وهو الطريق الشاق المتوقع لجونسون، بحسب الصحيفة الإنجليزية.

وأشارت الصحيفة إلى تكليف وزير الخارجية دومينيك راب بتولي الكثير من دور رئيس الوزراء في هذه الأثناء، موضحة أنه يمكن أن يستمر في التفويض لفترة أطول بكثير مما كان متوقعًا لأول مرة.

ونقلت عن البروفيسور بول هانتر ، خبير الأمراض المعدية في جامعة إيست أنجليا تحذيره من أن نصف المرضى الذين يذهبون إلى العناية المركزة ويخرجون على قيد الحياة فقط يحتاجون وقتا كبيرا للتعافي.

وأضاف  "أتوقع أن معظم الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض .. يحتاجون إلى شهر أو ربما شهرين على الأقل ليعودوا بما فيه الكفاية وأن يكونوا قادرين على العمل". 

بينما نقلت "ديلي ميل" عن الدكتور مايك جروسيت فوله إن الأشخاص المصابون مثل جونسون بالتأكيد سيكون لديهم انخفاض في الوظائف الجسدية، ومن المحتمل أن تمتد لأسابيع.

ولم يحدد الخبراء بشكل عام المدة التي يستغرقها شخص ما مصابًا بالفيروس لمكافحته تمامًا، حيث يعتقد البعض أن الأعراض يمكن أن تظل لمدة شهرين، لكن التقدريات تعتمد على الحالة الصحية للشخص والأمراض التي يعاني منها بالفعل وفترة البقاء في العناية المركزة.
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