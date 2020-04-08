السعودية تتوقع 200 ألف إصابة بفيروس كورونا.. حصيلة قاسية للوفيات بأمريكا.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

اهتمت الصحف الإماراتية الصادرة صباح الأربعاء بالجهود الدولية لمكافحة وباء كورونا، وتطورات الحالة الصحية لرئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون.





وأبرزت الصحف تسجيل الولايات المتحدة الأمريكية أعلى حصيلة وفاة يومية بفيروس كورونا المستجد، حيث أفاد موقع "وورلد ميتر" المتتبع للحالة الوبائية لانتشار الفيروس على مستوى العالم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بأنه تم تسجيل 1942 حالة وفاة هناك ، لترتفع الحصيلة إلى 12.813، فضلًا عن ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 396.416 بعد تسجيل 29.412 حالة خلال الساعات الماضية.





فيما أبرزت "الاتحاد" تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيطلب من الكونجرس تخصيص 250 مليار دولار إضافية في شكل حزمة تحفيز للشركات الصغيرة التي تعاني من الإغلاق الاقتصادي الناتج عن جائحة فيروس كورونا.





وأوضحت أن هناك مؤشرات على أن البرنامج الأولي البالغة قيمته 350 مليار دولار، والذي تم إطلاقه الأسبوع الماضي، ليس كافيا وسط ارتفاع الطلب.





وقال ترامب إن البرنامج "سيساعد في الحفاظ على توظيف الأمريكيين؛ لتسهيل تعاف سريع وكامل".





وأكد وزير الخزانة ستيفن منوشين أنه يجري محادثات مع القيادات الجمهورية والديمقراطية في الكونجرس للمطالبة بـ 250 مليار دولار إضافية "لضمان حصول الشركات الصغيرة على المال الذي تحتاج إليه".





من جانبها، اهتمت "البيان" بتصريحات وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، الذي قال إن فيروس كورونا قد يصيب في نهاية المطاف ما بين عشرة آلاف و200 ألف شخص في المملكة، داعيا الجمهور إلى التقيد أكثر باتباع توجيهات الدولة فيما يتعلق بعدم الاختلاط والتنقل.





وقال وزير الصحة في خطاب تلفزيوني: نقف اليوم أمام لحظة حاسمة في رفع استشعارنا كمجتمع للمسؤولية، والمساهمة جميعًا بكل عزم وإصرار في إيقاف انتشار هذه الجائحة.





وسجلت المملكة العربية السعودية، أمس، 147 حالة إصابة جديدة، ليرتفع العدد إلى 2752، شُفي منهم 551.





ودوليًّا، اهتمت الصحف بقضاء محكمة في الإكوادور بسجن الرئيس السابق "رفاييل كوريا" 8 سنوات بعد إدانته بتهم فساد.





وتولى "كوريا" رئاسة الإكوادور من عام 2007 إلى عام 2017 ثم رحل عن البلاد قبل ثلاث سنوات ويعيش الآن في بلجيكا.





وواجه هو و19 آخرين= من بينهم نائبه المسجون في قضية فساد أخرى- تهمة قبول رشى قيمتها 7.5 مليون دولار؛ مقابل عقود عامة لتمويل الحملات الانتخابية لحزبه بين عامي 2012 و2016.





وحظرت المحكمة أيضا عليه، الانخراط في العمل السياسي لمدة 25 عاما، كما اتهم الادعاء، كوريا، بـ"تزعم تشكيل إجرامي" وطالبت بأقصى عقوبة عليه.





بينما نفى كوريا اتهامات الادعاء، وقال إنها هجوم سياسي من قبل الرئيس الحالي لينين مورينو، الذي أيده كوريا في بادئ الأمر عام 2017.





وقال كوريا على حسابه على تويتر: "حسنا هذا ما كانوا يبحثون عنه.. استغلال العدالة في تحقيق ما لم يتمكنوا قط من تحقيقه في صناديق الاقتراع. أنا بخير. وأشعر بقلق على زملائي".





ومحليا، اهتمت الصحف بتأكيد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، أن شكر مقدمي الرعاية الصحية لا يكفيه يوم ولا شهر ولا عام، كونهم يخاطرون بحياتهم من أجل حياة الناس، ويبتعدون عن أسرهم لكي تقترب الأسر من بعضها، ويبيتون في مستشفياتهم من أجل أن يبقى الناس مطمئنين في بيوتهم.





وقال في تغريدة بـ «تويتر»: «يمر يوم الصحة العالمي اليوم بشكل استثنائي على العالم.. شكر مقدمي الرعاية الصحية لا يكفيه يوم ولا شهر ولا عام.. يخاطرون بحياتهم من أجل حياة الناس.. ويبتعدون عن أسرهم لكي تقترب الأسر من بعضها.. ويبيتون في مستشفياتهم من أجل أن يبقى الناس مطمئنين في بيوتهم.. حفظكم الله ووفقكم لحفظ عباده وخلقه».





كما وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التحية للعاملين في مجال الصحة، وحيا تفانيهم في الظروف الاستثنائية لضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية وحماية المجتمع.



