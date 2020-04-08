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اقتصاد

محافظ المركزي الأردني: برنامج صندوق النقد الدولي بحاجة لتعديل بعد وباء كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:38 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

قال محافظ البنك المركزي الأردني، زياد فريز، إن بلاده تجري مباحثات مع صندوق النقد الدولي سعيا لتغيير بعض أهداف برنامج إصلاحات هيكلية مدته أربع سنوات بسبب التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد المعتمد على المساعدات.


ووافق مجلس صندوق النقد الدولي على برنامج قرض للأردن مدته أربع سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار قبل أسبوعين، مشيرا إلى الثقة في جدول الإصلاح بالبلاد في وقت تحاول فيه حماية اقتصادها من تداعيات الجائحة.


وقال فريز إن المتغيرات الاقتصادية كلها تغيرت والأرقام الاقتصادية، سواء بالموازنة أو ميزان المدفوعات أو حتى في الطاقة، كل المتغيرات تغيرت، وأضاف "الصندوق مدرك أنه المتغيرات تغيرت ونحن نتفاعل معهم ونتناقش حول هذه المتغيرات.


هذا ويعاني اقتصاد المملكة منذ أغلقت حدودها قبل شهر تقريبا، وأعقبت ذلك إجراءات عزل عام مشددة أدت لإغلاق الشركات وأصابت الحياة العامة بالشلل.
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