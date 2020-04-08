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فن

رسالة جديدة من شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد إعلان حبها لـ أحمد العوضي

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:51 ص
وائل عبد العزيز وياسمين
وائل عبد العزيز وياسمين عبد العزيز واحمد العوضى
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يتحدث فيه عن الحب وكيف تحول الى نوع من الغيرة وشك وقلق وخوف، وهو الأمر الذي دفع بعض متابعيها للربط بين ما يقوله وأزمته مع شقيقته ياسمين عبد العزيز. 

وقال وائل: "في ناس اتخلقت واتخلق ليهم الحب ودوّل نسبه قليله وقد تكون اندثرت في ظل كل مغريات الحياة .. وفي ناس تانيه "بتدور" علي الناس الي تحبها بالطريقة اللي هما يستهلوها .. الحب ده شيء مخيف !!". 

وأضاف وائل قائلا : الحب بيوصل الناس للغيرة والشك وأغلب الوقت للقتل .. الناس بتفضل تدور على الحب عشان تعيش فيه للحظات قبل ما تنقلب العلاقة للأسوأ .. وهما الشوية دول بس، اللحظات الأولي في اَي علاقه الي بتفضل عايش عليهم ايّام كتيًر بعد انتهائها.. الإنسان يفضل يحب بكل ما يملك اللي قدّامه عشان يجي في يوم ويخونه أو يزهق منه أو ينجذب لشخص آخر أو العلاقة نفسها توصل لفقدان الإحساس إلي بيقود للملل. 

وأوضح وائل قائلا : الحب فعلا شيء مخيف صعب فهمه ولو كان سهل كانو ال ٧ مليار بني آدم على وجه الأرض زمانهم مرتاحين .. نهاية اَي علاقة ما بين شخصين هي مأساة هيعشها أربع أشخاص لان كل شخص هيدور ينسى اللي معاه بشخص آخر.. وهنا أصبح المجتمع مرضي نفسيين من تعدد العلاقات والكل مازال بيدور على شيء مخيف سبب في دمار معظم البشرية اسمه " الحب ".

وأشار عبد العزيز قائلا : تفتكر ليه الناس بتحب تعيش الإحساس ده علي الرغم أنه وقته قصير جدا والوقت الأغلب أحاسيس أخرى بتفرض نفسها على العلاقة زاي الخوف والقلق والشك والغيره عدم الثقه وغيره وغيره كتيًر ...!!؟ طيب هل الحياه بدونه اجمل !! هل لو عيشت حياتك بتحب حاجات تانبه زاي شغلك رياضاتك او الفلوس مثلا ويبقي ده الهدف من الحياة .. هل ده احسن !!.. أظن بردو لا لان هيجي اليوم الي قلبك يدوق وساعتها هتبقي بردو بدايه النهايه زاي كل القصص والمسلسلات والأفلام الي في العالم كله. 

وأخيرا قال وائل :شيء صعب مجرد التفكير بالشكل ده .. بس للاسف هي دي الحقيقه وزاي ما يكون الحب وكل أحاسيسه هديه من ربنا للبشرية وبيحاربه فيها شيطان رچيم ليفتك بالإنسانية .. يا تري الدور على مين. 
رسالة جديدة من شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد إعلان حبها لـ أحمد العوضي
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