وصلة رقص هستيري لـ فيفي عبده تشعل الانستجرام

نشرت الفنانة فيفي عبده ، مقطع فيديو لها من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





وظهرت فيفي عبده في مقطع الفيديو وهي ترقص رقص هستيري علي أحد النغمات العراقيه ".





وعلقت فيفي عبده علي مقطع الفيديو: " الرقصة دى من صالون فيفي عبده على أغنية عراقيه للمطربه اسراء الأصيل (عروسه) احب العراق وبحبكم اوى خمسه مواااه " .





يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" بطولة ‏حورية ‏فرغلي، ‏وسامح ‏الصريطي، ‏وأحمد ‏كرارة، وسناء شافع، وحسام الجندي، وحازم سمير، وميار الغيطي، ‏وغيرهم، ‏تأليف ‏محمد الغيطى وإخراج عبد العزيز ‏حشاد، إنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع ‏نقابة ‏المهن ‏السينمائية‎