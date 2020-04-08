البورصة تربح 5.8 مليار جنيه وارتفاع جماعي بمؤشراتها

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما مالت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع.





وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصه نحو 8ر5 مليار جنيه، ليبلغ مستوى 1ر549 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 2ر4 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين، وصفقات نقل ملكية بقيمة 2ر3 مليار جنيه.





وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي اكس30/ بنسبة 59ر2 في المائة ليبلغ مستوى 57ر10095 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس 70/ بنسبة 27ر1 في المائة ليبلغ مستوى 82ر1047 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 25ر1 في المائه إلى قيمته ليبلغ مستوى 57ر1066 نقطة.





وفي ختام التعاملات سجلت أسعار أسهم 96 شركه ارتفاعا، فيما تراجعت أسعار أسهم 46 شركة، وحافظت 26 شركة على أسعار إغلاقتها السابقة.