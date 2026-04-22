تفاصيل تجديد حبس صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء في مدينة نصر 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، رصدت قيام إحدى صانعات المحتوى بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ظهورها وهي تؤدي رقصات وُصفت بأنها خادشة للحياء ومخالفة للقيم المجتمعية.





وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة، حيث عُثر بحوزتها على 3 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطها.





وبمواجهتها أقرت بقيامها بنشر تلك المقاطع على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على جهات التحقيق المختصة.