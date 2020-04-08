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إجراءات عاجلة للبيئة للتخلص من مخلفات مدفن شبرامنت .. تخصيص خلية دفن لضمان عدم انتشار العدوى .. والتغطية بالجير الحي

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:00 م
ياسمين فؤاد وزيرة
ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
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حنان توفيق
قامت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم وادارة المخلفات وبالتنسيق مع رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة بإجراء معاينة ميدانية لمقلب شبرامنت لمتابعة أعمال تخصيص خلية دفن خاصة لاستقبال مخلفات قرية المعتمدة والتي تم وضعها تحت الحجر الصحي للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد بها، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة باتخاذ إجراء عاجل بشأن التخلص الآمن من المخلفات المتولدة عن القرية حتى لا تكون مصدرا محتملا لانتشار العدوى. 

تغطية مخلفات المقالب بالجير الحي 

اسفرت المعاينة عن تجهيز الجير الحي لتغطية المخلفات التى تصل للمقلب من القرية، وكذلك سيارة لتطهير المعدات بعد خروجها من القرية، و هناك عدد من الإجراءات الواجب اتخاذها عند عزل مدينة أو قرية مصابة بفيروس كورونا، حيث يتم التعامل مع المخلفات الناتجة على أنها مخلفات خطرة، ويتم إنشاء حفرة بالمقلب تتناسب مع كمية المخلفات المتولدة من القرية على أن يتم إستخدام الجير الحى في قاع الحفرة ومع كل عمليات دفن المخلفات مع مراعاة أعمال التغطية المستمرة للمخلفات، يراعى في إختيار موقع الحفرة أن يكون عكس إتجاه الريح السائدة، ووضع آلية للقضاء على الحشرات والقوارض التي يمكن أن تعبث بالمخلفات مما يؤدى إلى إنتشار العدوى.

وقف نبش المخلفات لمنع انتشار اي فيروس 


منعًا لإنتشار العدوى بين العاملين في مجال التخلص من المخلفات، يتم التنبيه عليهم  باتباع  الإجراءات الوقائية كارتداء كافة العاملين في مجال منظومة جمع ونقل المخلفات معدات وقائية لا تسمح بالنفاذية، والالتزام بالغسيل الدائم للايدي بالماء والصابون، وعدم خلع كمامات الوقاية الشخصية اثناء العمل نهائيا، وعدم التوجه بملابس العمل إلى المنازل نهائيا، وعدم نبش بالمخلفات مطلقًا في مواقع العمل، أو الخروج بالمواد الممكن إعادة تدويرها  خارج أماكن العمل.


تطهير معدات جمع القمامة علي مدار اليوم 

كما يتم إجراء عمليات التطهير بصفة دورية طول اليوم وذلك لكافة المعدات المستخدمة في عمليات الجمع والنقل، وكذا عمليات تطهير الشوارع والأماكن العامة بالقرية، ومنع تراكم المخلفات داخل الحاويات وصناديق القمامة مع ضرورة الرفع المباشر لها أولًا بأول. 

وفي ذات السياق، تم التنبيه على المحطة الوسيطة بكرداسة بعدم استقبال أية مخلفات من المتولد اليومي للقرية حاليا، ليتم نقلها على الفور إلى المكان المخصص لها بالمقلب، وكانت وزارة البيئة قد قامت خلال الأيام الماضية بدعم المحطة الوسيطة بعدد من المعدات لرفع كفاءة العمل بها (لودر كبير، ٢ سيارة قلاب).
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