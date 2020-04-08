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محافظات

16 مليون جنيه.. إنشاء مرسيين للأتوبيس النهري في الدقهلية

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:54 م
المرسى النهري في
المرسى النهري في الدقهلية
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همت الحسينى
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن البدء غدا في إنشاء 2 مرسى للاتوبيس النهري على ضفاف النيل بمدينة طلخا بتكلفة 16 مليون جنيه، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والتنسيق مع الفريق كامل الوزير وزير النقل.

وأوضح " مختار" أن المراسي الجديدة تأتي في إطار مشروع متكامل للنقل النهري سيتم تعميمه ليغطي جميع أنحاء المحافظة وكل المدن المطلة على النيل، مضيفا أنه جار العمل على زيادة عدد الوحدات العاملة للنقل لتقليل وقت الانتظار.

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه المراسي تأتي ضمن مجموعة من الحلول لمشكلة التكدس والزحام المروري في مدينة المنصورة وطلخا وتخفيف الضغط على الشوارع في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ مشروعات خدمية للمواطنين في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن هذه المراسي ليست النهاية وإنما هي جزء من آليات لوضع حلول للتيسير على المواطنين في الانتقال إلى جانب القيام بالعديد من الاجراءات لحل مشكلة الزحام المروري منها توسعة عدد من الشوارع وفتح مسارات جديدة في عدد من شوارع المدينة ومداخلها.

يذكر أن المحافظة قامت بانشاء 4 مراسي للاتوبيس النهري سابقا بتكلفة 31 مليون جنيه على نهر النيل من مدينة المنصورة ليصبح عدد المراسي 6 بعد الانتهاء من الأعمال الجاري البدء فيها.
16 مليون جنيه.. إنشاء مرسيين للأتوبيس النهري في الدقهلية
16 مليون جنيه.. إنشاء مرسيين للأتوبيس النهري في الدقهلية
16 مليون جنيه.. إنشاء مرسيين للأتوبيس النهري في الدقهلية
16 مليون جنيه.. إنشاء مرسيين للأتوبيس النهري في الدقهلية
16 مليون جنيه.. إنشاء مرسيين للأتوبيس النهري في الدقهلية
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