في موسم الربيع .. كل ما تود معرفته عن علاج الحساسية الموسمية

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آلاء حسن



إذا كنت تُعاني من



ووفقا لموقع مايو كلينك، تعتبر مضادات الحساسية (العلاج المناعي لمسببات الحساسية) خيارًا جيدًا لبعض المرضى، يتضمن هذا العلاج والذي يُعرف أيضًا باسم نزع الحساسية، حقن منتظمة بها كميات ضئيلة من المادة المسببة للحساسية.



ومع الوقت، تعمل تلك الحقن على تقليل رد فعل الجهاز المناعي المسبب لتلك الأعراض في بعض أنواع الحساسية، يكون العلاج عبارة عن أقراص توضع تحت اللسان.

الحساسية الموسمية أو ما يُطلق عليها أيضًا اسم حمى القش وحساسية الأنف قد تجعلك إنسانًا تعيسا لكن قبل أن تختار الزهور البلاستيكية والعشب الاصطناعي، جرِّب هذه الإستراتيجيات للمحافظة على الحساسية الموسمية تحت السيطرة.إذا كنت تُعاني من الحساسية الموسمية، سيطلب منك طبيبك إجراء فحوصات البشرة وفحوصات الدم لمعرفة أي من مسببات الحساسية قد سبب لك تلك الأعراض، تفيد الفحوصات في تحديد الخطوات التي عليك إتباعها لتجنب مسببات بعينها وتحديد العلاجات المحتمل أن تعمل بشكل أفضل لحالتك.ووفقا لموقع مايو كلينك، تعتبر مضادات الحساسية (العلاج المناعي لمسببات الحساسية) خيارًا جيدًا لبعض المرضى، يتضمن هذا العلاج والذي يُعرف أيضًا باسم نزع الحساسية، حقن منتظمة بها كميات ضئيلة من المادة المسببة للحساسية.ومع الوقت، تعمل تلك الحقن على تقليل رد فعل الجهاز المناعي المسبب لتلك الأعراض في بعض أنواع الحساسية، يكون العلاج عبارة عن أقراص توضع تحت اللسان.

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