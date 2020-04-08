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أخبار البلد

رئيس الوزراء: لا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:20 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام؛ لمتابعة جهود المحافظات في عدد من الملفات الحيوية، والتي يأتي من بينها متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، وكذلك جهود التصدي لمخالفات البناء على أراضي وأملاك الدولة بالمحافظات، وخاصة خلال المرحلة الحالية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية الاستمرار في متابعة تطبيق كافة القرارات التي تم اتخاذها في إطار الإجراءات الاحترازية للتعامل مع أزمة فيروس "كورونا" المستجد، مجددًا التأكيد على ضرورة الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين بمختلف وحدات الإدارات الحكومية، وخاصة كبار السن منهم، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة؛ وذلك منعًا للاختلاط والتزاحم، وسعيًا لعدم انتشار هذا الفيروس، وحرصًا على سلامة جميع العاملين.

وفيما يتعلق بتطبيق القرارات والإجراءات الخاصة بحظر التجوال، شدّد رئيس الوزراء على ضرورة عدم التهاون في تطبيق هذه القرارات، ولاسيما أنها تتزامن مع قرب حلول عدد من المناسبات والأعياد خلال الأيام المقبلة، وهو ما يستوجب غلق جميع الشواطئ والمتنزهات، ومختلف أماكن التجمعات، وذلك منعًا للاختلاط، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد رئيس الوزراء على ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من ضرورة التعامل بحسم، والعمل على منع أي بناء عشوائي أو مخالف خلال هذه الفترة، مع تحويل الأشخاص المخالفين إلى النيابة العسكرية على الفور، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء عشوائي أو مخالف مرة أخرى، مشيرًا لما بذلته الدولة من جهود غير مسبوقة في التعامل مع ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظون جهودهم بشأن إزالة مخالفات البناء العشوائي، مؤكدين أن هناك حملات مستمرة حاليًا لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
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