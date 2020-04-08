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مرأة

للوقاية من كورونا.. نوع من الفول يقوي الجهاز المناعي.. ٨ فوائد

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 08:30 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يعتبر فيروس كورونا من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وتظهر أعراضه خلال 14 يوما من انتقال العدوى وتكمن أعراضه في ارتفاع درجة الحرارة والكحة الجافة وافتقاد حاسة الشم والتذوق لذا يجب تقوية الجهاز المناعي

وعرضت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية، فوائد الفول الاخضر في تقوية المناعة:

- يحتوي الفول الأخضر على العديد من الفيتامينات مثل ( أ ، ب ، ج ) ونسبة عالية من الألياف والبروتينات وحمض الفوليك ، الحديد، والبوتاسيوم، والفسفور، والكالسيوم.


- يساعد على تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

-يساعد على تطهير المعدة والتخلص من السموم المتراكمة في الجسم.

يخلص الجسم من انتفاخات البطن والغازات والإمساك.

-يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم.

-يساعد على تقوية المناعة والحماية ضد الفيروسات والانفلونزا وخاصة فيروس كورونا.

-يساعد الفول الاخضر على إدرار البول.

-يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.
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