للوقاية من كورونا.. نوع من الفول يقوي الجهاز المناعي.. ٨ فوائد





وعرضت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية، فوائد الفول الاخضر في تقوية المناعة:



- يحتوي الفول الأخضر على العديد من الفيتامينات مثل ( أ ، ب ، ج ) ونسبة عالية من الألياف والبروتينات وحمض الفوليك ، الحديد، والبوتاسيوم، والفسفور، والكالسيوم.





- يساعد على تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم.



-يساعد على تطهير المعدة والتخلص من السموم المتراكمة في الجسم.



يخلص الجسم من انتفاخات البطن والغازات والإمساك.



-يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم.



-يساعد على تقوية المناعة والحماية ضد الفيروسات والانفلونزا وخاصة فيروس كورونا.



-يساعد الفول الاخضر على إدرار البول.



-يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.

