حسبى الله ونعم الوكيل .. رامي صبري يتعرض لموقف محرج على انستجرام.. تفاصيل

نشر الفنان رامي صبري، صورة له من داخل الأستوديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "أنستجرام"، وعلق عليها قائلًا :"رمضان 2020".





وعلقت أحد المتابعات قائلة :" والله انتوا عالم رايقة ومش تعبانين فى أى حاجة والناس إللى متعرفش تكمل حياتها وهى فى بيتها تعمل إيه ويعملوا إيه وهما مضطرين ينزلوا كل يوم عشان أكل عيشهم".





وتابعت :"على الأقل انتوا لو قعدتوا فى البيت سنة أو اتنين هتلاقوا تأكلوا وتشربوا .... حسبى الله ونعم الوكيل....لنا الله".





وقالت متابعة أخرى :" حد ينزل اغاني في رمضان ؟" ، وعلى جانب أخر قام جمهور رامي صبري، بالرد بالنيابه عنه على هؤلاء المهاجمين له.







