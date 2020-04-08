AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حسبى الله ونعم الوكيل .. رامي صبري يتعرض لموقف محرج على انستجرام.. تفاصيل

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:32 م
رامي صبري
رامي صبري
Advertisements
آيه عاطف
نشر الفنان رامي صبري، صورة له من داخل الأستوديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "أنستجرام"، وعلق عليها قائلًا :"رمضان 2020".

وعلقت أحد المتابعات قائلة :"والله انتوا عالم رايقة ومش تعبانين فى أى حاجة والناس إللى متعرفش تكمل حياتها وهى فى بيتها تعمل إيه ويعملوا إيه وهما مضطرين ينزلوا كل يوم عشان أكل عيشهم".

وتابعت :"على الأقل انتوا لو قعدتوا فى البيت سنة أو اتنين هتلاقوا تأكلوا وتشربوا .... حسبى الله ونعم الوكيل....لنا الله".

وقالت متابعة أخرى :" حد ينزل اغاني في رمضان ؟" ، وعلى جانب أخر قام جمهور رامي صبري، بالرد بالنيابه عنه على هؤلاء المهاجمين له.


View this post on Instagram

#رمضان_2020 🌙

A post shared by Ramy Sabry (@ramysabry8) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالفيديو.. رمضان عبدالمعز: كسر خواطر الناس أشد حرمة من هدم الكعبة

بعد قرار إيقاف مطربي المهرجانات .. فنانون يهاجمون هاني شاكر

أزمات النجوم على السوشيال ميديا .. يسرا اللوزي وأحمد حاتم الأحدث.. تعليق مثير من زينة لـ أحمد عز

يسرا اللوزي تهين أحمد حاتم.. وزينة لـ أحمد عز: أرجع يا دكر.. وشهيرة تكشف حقيقة خلع الحجاب

عزيز الشافعي.. يكشف حقيقة تسريب أغنية زي ما انتي بصوت رامي صبري

رايق والناس غرقانة.. محمد رمضان يتحدى الأمطار ويقود سيارته متخفي بقناع .. فيديو

ترشيحاتنا

طبيبة بريطانية تكشف زيف نظريات مقاومة فيروس كورونا الفتاك | فيديو

بسبب محمد صلاح.. أسامة نبيه يفجر مفاجأة عن نتيجة مباراة مصر وأوروجواي في مونديال روسيا

رئيس الوزراء: الأطقم الطبية هي خط الدفاع الأول في مواجهة أزمة كورونا

احذروا هذه العلامات عند شراء اللحوم والدواجن.. تفاصيل

ببنطلون أحمر .. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بإطلالة كلاسيكية

وفاة حالة بـ كورونا.. ماذا يحدث داخل مستشفى أسوان الجامعي؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم رائحته.. فوائد بالجملة لتناول البصل الأخضر يوميا

شفاء 8 حالات جديدة من مصابى كورونا بمستشفى العزل فى قها

عصير الطماطم أم البرتقال.. أيهما يقوي المناعة أسرع؟