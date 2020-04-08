إسرائيل تعقد صفقة كبرى مع شركة صينية لشراء معدات مكافحة كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن أنها وقعت صفقة بقيمة 25 مليون دولار مع شركة BGI الصينية لشراء معدات جديدة من المتوقع أن تساعد الدولة اليهودية في إجراء ما لا يقل عن 10000 اختبار COVID-19 يوميًا ومعالجة النقص في أدوات الاختبار ، تقارير تايمز أوف إسرائيل.





وفي الأسابيع القليلة المقبلة، من المقرر أن يتم تركيب المعدات في ستة مختبرات إسرائيلية مختلفة لإجراء الاختبار إلى جانب المرافق المحلية.





وستتعامل المختبرات مع اختبارات تفاعل البلمرة المتسلسل (PVR) ، التي تكتشف بسرعة الأحماض النووية الفيروسية والأجسام المضادة للفيروس التاجي.





ومساء الثلاثاء، أبلغت وزارة الصحة الإسرائيلية عن 9248 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ، مع ارتفاع عدد القتلى إلى 65.





وجاء توقيع الاتفاقية بعد أن طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي شراء ما يكفي من مجموعات الاختبار لإجراء حوالي 30 ألف اختبار في اليوم ، مع تحديد وزارة الصحة في وقت سابق حد يومي عند 10000. ذكرت قناة الأخبار الإسرائيلية القناة 12 أنه تم إجراء حوالي 2000 اختبار فقط في البلاد أمس الثلاثاء.





وجاءت الخطوة في الوقت الذي أفادت فيه التقارير بأن وزارة الصحة شددت معايير اختبار COVID-19 ، كما دعت إلى إجراء المزيد من هذه الاختبارات في دور رعاية المسنين في البلاد ، التي يُنظر إليها على أنها نقطة ساخنة للفيروس.





وتعهدت الحكومة بدورها بأن تنضم وزارة الدفاع وقيادة الجبهة الداخلية إلى جهود وزارة الصحة لمعالجة تفشي الفيروس التاجي في دور رعاية المسنين.





وفي تطور منفصل، أفاد موقع يديعوت احرونوت الإخباري الإسرائيلي بأن طائرة تحمل ما لا يقل عن مليون قناع وجه من الصين قد هبطت في مطار بن غوريون الدولي.





وأول أمس الاثنين، أعلن نتنياهو إغلاقًا عامًا لمدة ثلاثة أيام بدءًا من الساعة 4 مساء 7 أبريل لمنع الناس من السفر إلى وجبات احتفالية تقام عشية عيد الفصح اليهودي الذي يبدأ يوم الأربعاء.





وأعلنت الحكومة الإسرائيلية الشهر الماضي عن عدد من الإجراءات الطارئة للحد من حركة المواطنين والتجارة بسبب وباء COVID-19 ، الذي يحظر أيضًا الفعاليات الثقافية ويغلق المدارس والجامعات.



