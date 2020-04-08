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فن

توكلنا على الله.. صلاح عبد الله يحتفل بمسلسل اتنين في الصندوق.. شاهد

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:04 م
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
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مصطفى كرم
شارك الفنان صلاح عبد الله الجمهور ببوستر مسلسله الجديد "اتنين في الصندوق" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وعلق صلاح عبد على البوستر قائلا "بسم الله توكلنا علي الله انتظروا مسلسل #اتنين_في_الصندوق في رمضان ان شاء الله علي MBCmasr" 


وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين " الف مبروووووك يا عم صلاح" و " بالتوفيق ان شاء الله" و " ان شاء الله يكسر الدنيا" و "من نجاح لنجاح ياعم صلاح". 


يذكر أن مسلسل "اتنين فى الصندوق" يتم عرضه بداية العام المقبل. أن مسلسل "اتنين في الصندوق" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.
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