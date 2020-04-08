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أخبار البلد

استمرار غلق دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 08:26 م
صدى البلد
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سامح سلام

أعلن دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر استمرار إغلاقه التام وعدم استقبال الزائرين وأسر الأباء الرهبان والكهنة وشباب الخلوة لحين إشعار آخر، بسبب فيروس كورونا.

وذكر بيان صادر اليوم عن دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر أنه نظرا للظروف التى تمر بها بلادنا وبناء على البيان الرسمي الصادر من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بشان الوقاية من فيروس كورونا بمنع التجمعات لتقليل إمكانية انتقال المرض وانتشاره، يعتذر عن استقبال اى زائرين خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف البيان أن الجميع يطلب من الله أن يحفظ بلادنا المحبوبة مصر والعالم أجمع من كل سوء وأن يبعد عنا الأمراض والأوبئة، ويحفظ العالم في سلام وصحة واطمئنان، بشفاعة القديسة العذراء مريم والقديس الأنبا أنطونيوس ومصاف السمائيين وبصلوات البابا الأنبا تواضروس الثاني والأنبا يسطس أسقف ورئيس دير الأنبا انطونيوس بالبحر الأحمر.

والقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم منفردا من كنيسة الأنبا انطونيوس بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في إطار الاجراءات التى اتخذها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد البابا تواضروس أن لديه الثقة في أن يد الله ستتدخل من أجل حماية بلادنا الحبيبة مصر وكل بلدان العالم من وباء كورونا، وأنه مع اقتراب الاحتفال بعيد القيامة المجيد لدينا رجاء في أن هذه الفترة الاستثنائية ستنتهى قريبا.

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