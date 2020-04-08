وحدة التدخل السريع ستتعامل.. تحذير شديد اللهجة من محافظ الإسكندرية للمتعدين على أرض الدولة.. فيديو

حذر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، من التعدي على أراضي الدولة، استغلالا لفترة أزمة حرب الدولة مع وباء فيروس "كوفيد 19"، والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه لا تهاون مع أي حالات مشابهة.

وقال الشريف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر شاشة "أكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن المحافظة عملت على تجهيز وحدة التدخل السريع على مستوى مناطق المحافظة للتعامل مع أي بناء على أراضي الدولة والبناء بدون ترخيص.





وأضاف محافظ الإسكندرية: "هنزيل أي حاجة بحزم وحسم، وأي بناء تم بدون ترخيص؛ هنتعامل معاه فورا، والأشخاص التي تحاول البناء بغير ترخيص؛ هيتحملوا نتيجة فعلتهم".





واستدرك: "هناك إجراءات رادعة وهنزليها، وهناك بعض المباني التي أُنشأت منذ عدة سنوات بها مواطنين؛ فيصعب مع حالاتهم عملية الهدم، وبالتالي حلها سيكون عن طريق توقيع غرامات كبيرة وعادلة".





وأشار المحافظ، إلى أنه خلال الفترة الأخيرة تم رصد 88 مخالفة بناء ويتم العمل على إزالتها فورا.