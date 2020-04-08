حقيقة انتقال فيروس كورونا عبر الغذاء.. فيديو

أكدت الدكتورة بسمة سليمان المفتش بالهيئة القومية لسلامة الغذاء انه يجب العلم بمصدر الغذاء سواء عن طريق المكان او المكونات والمكان يجب عليه ان ينطبق عليه المواصفات الاساسية لسلامة الغذاء.
وأضافت "سليمان" خلال مداخلة لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc ان هناك بعض المنشات تتعامل بسلامة المعايير مشيرة إلى ان الغذاء يكون من المزرعة او من جهة موثوقة.
وتابعت المفتش بالهيئة القومية لسلامة الغذاء ان منظمة الصحة العالمية اكدت ان الفيروس لا ينتقل بالغذاء ولكن من الممكن ان ينتقل عند ملامسة الاسطح للخضروات والفاكهة بتواجدها في الأسواق .
وأشارت دكتورة بسمة سليمان انه من الضروري غسل الأيدي بشكل كامل وبدرجات حرارة دافئة.