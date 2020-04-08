ناصر ماهر عن إيقافه بسبب مباراة الخماسي: فتوح كان معايا وشارك مع الزمالك.. فيديو

كشف ناصر ماهر لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي المعار لنادي سموحة، عن أزمته التي تعرض لها في القلعة الحمراء اثناء تواجده مع المدير الفني السابق للأحمر باتريس كارتيرون.









وأضاف ماهر خلال تصريحاته مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، أنه تعرض للخروج من القائمة في الأهلي بسبب مشاركة ٤ دقائق في مباراة خماسي.









وتابع: احمد فتوح لاعب الزمالك السابق هو من عرض علينا انا وعمار حمدي التواجد في منطقته مدينة السلام وليس للعب، ولكني شاركت وتم تصويري وذهبت للمنزل وجدت السوشيال ميديا مقلوبة عليا وتم ايقافي واستبعادي من القائمة.









وأشار ماهر الى أن، كارتيرون استبعده ٩ مباريات بعد هذه الواقعة ولكن لسبب اخر، حيث أنه بعد استبعاده بسبب لقطة مباراة الخماسي، اشار له بالسلام رد له بكلمة good luck.









وقال ماهر إن محمد يوسف قال له إن كلمة good luck اعتبرها كارتيرون سخرية واستهزاء فاستبعده ٩ مباريات.







