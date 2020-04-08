AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ناصر ماهر عن إيقافه بسبب مباراة الخماسي: فتوح كان معايا وشارك مع الزمالك.. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:56 م
ناصر ماهر
ناصر ماهر
Advertisements
عمرو ابوبكر
كشف ناصر ماهر لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي المعار لنادي سموحة، عن أزمته التي تعرض لها في القلعة الحمراء اثناء تواجده مع المدير الفني السابق  للأحمر باتريس كارتيرون. 


وأضاف ماهر خلال تصريحاته مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، أنه تعرض للخروج من القائمة في الأهلي بسبب مشاركة ٤ دقائق في مباراة خماسي.


وتابع: احمد فتوح لاعب الزمالك السابق هو من عرض علينا انا وعمار حمدي التواجد في منطقته مدينة السلام وليس للعب، ولكني شاركت وتم تصويري وذهبت للمنزل وجدت السوشيال ميديا مقلوبة عليا وتم ايقافي واستبعادي من القائمة. 


وأشار ماهر الى أن، كارتيرون استبعده ٩ مباريات  بعد هذه الواقعة ولكن لسبب اخر، حيث أنه بعد استبعاده بسبب لقطة مباراة الخماسي، اشار له بالسلام رد له بكلمة good luck. 


وقال ماهر إن محمد يوسف قال له إن كلمة good luck اعتبرها كارتيرون سخرية واستهزاء فاستبعده ٩ مباريات.


واستطرد ماهر، أن فتوح شارك في المباراة التالية عقب مشكلة مباراة الخماسي، وهو يلعب في ناد كبير وله لوائح وقوانين، ولكن اظن ان كارتيرون كان "بيتلكك". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كارتيرون يمنح لاعبي الزمالك راحة باستثناء خماسي الفريق

الزمالك يخوض تقسيمة قوية خلال مران الفريق اليوم

هل تخمد الأمطار فتنة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري؟

كارتيرون يصدم جمهور الزمالك قبل مواجهة الترجي في دوري أبطال افريقيا

يخشى المزيد.. سر عدم تظلم الترجي على طرد لاعبه أمام الزمالك

أخبار الزمالك اليوم.. عودة لاعب الفريق المعار بـ فرمان من مرتضى منصور.. قرار جديد من كارتيرون

ترشيحاتنا

وفاة حالتين بـ كورونا فى مستشفى العزل بالنجيلة.. تفاصيل

بعد إلغاء معارض أهلا رمضان.. التموين: طرح السلع بأسعار مخفضة 20% في هذه الأماكن

ثورة في بيراميدز .. عبدالله السعيد يقود حملة رفض خفض الرواتب بعد التعاقد مع أحمد فتحي

تصريحات مفبركة.. الأعلى للإعلام يحجب موقعا إلكترونيا 6 أشهر

أخبار الرياضة.. حقيقة تعاقد الأهلي مع علاء مهاوي .. تعطل انتقال أحمد فتحي إلى بيراميدز بسبب تركي آل الشيخ

تعليق ناري من رضا عبدالعال على طلب الزمالك إلغاء الدوري.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس سوداء.. ابنة نور الشريف تحتفل بعيد ميلادها برفقة والدتها

بملابس كلاسيك.. شاهد| أحدث جلسة تصوير لـ زوجة رامي جمال برفقته

بالمشاركة المجتمعية.. تزويد مستشفى بالشرقية بأجهزة تنفس صناعي وأدوات تعقيم لمواجهة كورونا