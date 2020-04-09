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محافظات

3 حالات إيجابية بـ كورونا .. عزل كامل لـ 25 منزلاً بقرية في الدقهلية

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:13 ص
كورونا
كورونا
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همت الحسينى
قامت لجنة من الإدارة الصحية بدكرنس بمحافظة الدقهلية، برئاسة مدير الإدارة بالتنسق مع لجنة من الطب الوقائى ومركز شرطة دكرنس بالانتقال الى قرية طراد التابعة للمحمودية بدكرنس لعمل مسح طبي للأهالي .

حيث ظهر في القرية ثلاث حالات ايجابية لفيروس كورونا وتم نقلهم لمستشفى العزل بتمى الامديد، وتم حصر المخالطين بتلك الحالات.

وتبين للجنة ان الأسر المطلوب عزلهم بمنازلهم ومخالطين للحالات الثلاث، يقطنوا بشارع واحد بالقرية، ولا يوجد له اى تفريعات بطول 150 مترًا تقريبا وبه عدد  25 منزلا ويقطن بهم حوالى 187 شخصًا .

فيما تم عزل الشارع بالكامل وتعيين الحراسة اللازمة عليه،  كما تم التنسيق مع مجلس مدينة دكرنس لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية المطلوبة على مدار اليوم للمواطنين وتكليف المراقبين بالوحدة الصحية بمتابعة الحالة الصحية لهم، وتطهير القرية بالكامل .
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