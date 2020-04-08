بعد قليل .. ترامب في مؤتمر صحفي لإعلان آخر إحصاءات كورونا في الولايات المتحدة

لا تزال الولايات المتحدة الدولة الأكثر إصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 المستجد في العالم ، حيث يتجاوز عدد الوفيات المرتبطة بـ COVID-19 13،800 ، وفقًا لبيانات مركز موارد جامعة جونز هوبكنز.





ويعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأعضاء فرقة العمل المعنية بالفيروس الغامض كورونا في البيت الأبيض مؤتمرا صحفيا في واشنطن العاصمة لتقديم تحديثات عن مستوى تفشي COVID-19 في البلاد.





وفي مؤتمر صحفي امس الثلاثاء، أعلن ترامب أنه "سينظر" في إمكانية قطع التمويل عن منظمة الصحة العالمية، وانتقد أدائها خلال الوباء واتهم الوكالة بأنها "متحيزة للصين".





وفي الوقت الحالي، تجاوز عدد الحالات المؤكدة في الولايات المتحدة الأمريكية 404000 حالة وفاة بأكثر من 13000 حالة وفاة، وفقًا لبيانات مركز موارد جامعة جونز هوبكنز.