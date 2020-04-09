ترامب: دفعنا أكثر من 400 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته دفعت أكثر من 400 مليون دولار لدعم منظمة الصحة العالمية، بينما دفعت الصين 40 مليون دولار فقط.





وأضاف "ترامب"، أثناء المؤتمر الصحفي الذي تعقده خلية الأزمة الأمريكية بشأن آخر مستجدات جهود مكافحة فيروس كورونا، "دفعنا لمنظمة الصحة العالمية العام الماضي حوالي 400 مليون دولار بينما دفعت الصين 40 مليون دولار فقط والأولوية لابد أن يتم ترتيبها".





وتابع "منظمة الصحة العالمية أخطأت في الكثير من القرارات وسننظر في الأمر، ولدينا فرصة لتصبح بلادنا أكثر قوة من ذي قبل".





واستطرد ترامب "سنشهد أيامًا عصيبة قبل تخطي أزمة فيروس كورونا وأحث المواطنين على الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، وهناك توافق بين الجمهوريين والديمقراطيين ولا وقت للألاعيب السياسية".







