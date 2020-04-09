آخر جلسة تصوير.. شمس الكويتية تثير الجدل بـ إطلالة جريئة

شاركت المطربة شمس الكويتية صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت بإطلالة كلاسيكية غريبة وعصرية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وعلقت شمس الكويتية على صورتها ببعض الكلمات، وقالت : يرحلون ويأتي اجمل منهم فلا تخشى فراق احد 👡👡.
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وارتدت شمس الكويتية بفستان باللون الأسود والمخطط باللون الأبيض وبتصميم غريب من الأسفل، بأكمام طويلة، يتوسطه حزام باللون الأسود، مع حذاء باللون الأسود وهو ما أبرز من انوثتها وأناقتها بشكل كبير.
وتركت شمس الكويتية شعرها منسدلا عبر كتفيها، بالإضافة إلى أنها اختارت قبعة باللون الأسود الكبيرة، والشبيكة على رأسها.
فيما اختارت شمس الكويتية بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود والآي لاينر البينك، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.
واختارت شمس الكويتية بعض الأكسسورات الناعمة ، حيث ارتدت قرطين ناعمين باللون الذهبي، مع اسورة بسيطة من اللؤلؤ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالاتها.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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يرحلون ويأتي اجمل منهم فلا تخشى فراق احد 👡👡 @alexandermcqueen @versace
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