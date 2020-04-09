AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

آخر جلسة تصوير.. شمس الكويتية تثير الجدل بـ إطلالة جريئة

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:02 ص
شمس الكويتية
شمس الكويتية
Advertisements
آية التيجي
شاركت المطربة شمس الكويتية صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت بإطلالة كلاسيكية غريبة وعصرية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت شمس الكويتية على صورتها ببعض الكلمات، وقالت : ‏⁧‫يرحلون ويأتي اجمل منهم فلا تخشى فراق احد 👡👡.


وارتدت شمس الكويتية بفستان باللون الأسود والمخطط باللون الأبيض وبتصميم غريب من الأسفل، بأكمام طويلة، يتوسطه حزام باللون الأسود، مع حذاء باللون الأسود وهو ما أبرز من انوثتها وأناقتها بشكل كبير.

وتركت شمس الكويتية شعرها منسدلا عبر كتفيها، بالإضافة إلى أنها اختارت قبعة باللون الأسود الكبيرة، والشبيكة على رأسها.

فيما اختارت شمس الكويتية بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود والآي لاينر البينك، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.

واختارت شمس الكويتية بعض الأكسسورات الناعمة ، حيث ارتدت قرطين ناعمين باللون الذهبي،  مع اسورة بسيطة من اللؤلؤ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالاتها.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأبيض.. شمس الكويتية تستعرض جمالها في أحدث إطلالة

ميضحكش عليكي بدبدوب.. شمس الكويتية بإطلالة جذابة في عيد الحب

بالأحمر.. شذى تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة وفقدان وزن ملحوظ

بملابس غريبة.. شمس الكويتية تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة

بـ الكمامة.. شمس الكويتية تبهر متابعيها بإطلالة عصرية.. شاهد

شمس الكويتية تستعرض جمالها في أحدث إطلالة

ترشيحاتنا

عزل ألف أسرة بـ بني سويف بسبب كورونا .. فيديو

وزير الإعلام يكشف عن موعد انتهاء أزمة كورونا وسبب تبرعات الحكومة.. فيديو

ارتفاع كبير في أعداد وفيات وإصابات فيروس كورونا بـ تركيا

متعافية من كورونا: الفيروس أصابني رغم ارتدائي كل المستلزمات الوقائية.. فيديو

حقيقة انتقال فيروس كورونا عبر الغذاء.. فيديو

ذعر جديد.. كفر الخيام تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما | صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذعر جديد.. كفر الخيام تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما | صور

بملابس سوداء.. ابنة نور الشريف تحتفل بعيد ميلادها برفقة والدتها

بملابس كلاسيك.. شاهد| أحدث جلسة تصوير لـ زوجة رامي جمال برفقته