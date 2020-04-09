إلغاء الامتحانات الشفهية والميدترم.. قرارات جامعة الأزهر بسبب كورونا

اتخذت جامعة الأزهر، عددا من القرارات المهمة بشأن امتحانات نهاية العام وسير العملية التعليمية في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.





وقررت جامعة الأزهر، الاستمرار في نظام التعليم عن بُعد لشرح المقررات والاعتماد على الامتحان والتصحيح الإلكتروني في أكبر عدد من المقررات، وإلغاء الامتحانات الشفهية وامتحانات التعيين في المقررات التخصصية والنظرية.





وتابعت "في حال تفاقم الأمر تعقد جميع الاختبارات إلكترونيا في كل المقررات واختبارات خاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة الذين لا يتمكنون من أداء الامتحان إلكترونيا".





كما تضمنت القرارات، إلغاء امتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني وإضافة درجاته إلى امتحان نهاية الفصل، وإلغاء الامتحان الشفهي في القرآن الكريم في كليات الجامعة ومعاهدها وإضافة درجته إلى الامتحان التحريري.





وقررت الغاء البحث في المواد التي يكلف فيها الطالب بعمل بحث وتضاف درجته إلى الامتحان التحريري، وتنفيذ التطبيقات العملية للكليات العملية عقب انتهاء نهاية العام، وتأجيل امتحان السنة التأهيلية للمواد الإسلامية لغير خريجي كليات الأزهر إلى 9 أغسطس ويحدد الدور الثاني لاحقا.





وقررت تقديم مشاريع تخرج إعلام عقب امتحان نهاية العام بثلاثة أسابيع.



