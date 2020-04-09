AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

إلغاء الامتحانات الشفهية والميدترم.. قرارات جامعة الأزهر بسبب كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:41 ص
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
Advertisements
محمد شحتة
اتخذت جامعة الأزهر، عددا من القرارات المهمة بشأن امتحانات نهاية العام وسير العملية التعليمية في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.

وقررت جامعة الأزهر، الاستمرار في نظام التعليم عن بُعد لشرح المقررات والاعتماد على الامتحان والتصحيح الإلكتروني في أكبر عدد من المقررات، وإلغاء الامتحانات الشفهية وامتحانات التعيين في المقررات التخصصية والنظرية.

وتابعت "في حال تفاقم الأمر تعقد جميع الاختبارات إلكترونيا في كل المقررات واختبارات خاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة الذين لا يتمكنون من أداء الامتحان إلكترونيا".

كما تضمنت القرارات، إلغاء امتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني وإضافة درجاته إلى امتحان نهاية الفصل، وإلغاء الامتحان الشفهي في القرآن الكريم في كليات الجامعة ومعاهدها وإضافة درجته إلى الامتحان التحريري.

وقررت الغاء البحث في المواد التي يكلف فيها الطالب بعمل بحث وتضاف درجته إلى الامتحان التحريري، وتنفيذ التطبيقات العملية للكليات العملية عقب انتهاء نهاية العام، وتأجيل امتحان السنة التأهيلية للمواد الإسلامية لغير خريجي كليات الأزهر إلى 9 أغسطس ويحدد الدور الثاني لاحقا.

وقررت تقديم مشاريع تخرج إعلام عقب امتحان نهاية العام بثلاثة أسابيع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخطة الزمنية لامتحانات جامعة الأزهر بعد تعليق الدراسة

كليات في جامعة القاهرة تلغي امتحانات الميدتيرم وتضيف درجاتها إلى نهاية العام | من واقع قرار تعليق الدراسة ومواجهة فيروس كورونا

وزير التعليم: سنعلن جدول الامتحانات التجريبية لطلاب أولى ثانوي غدا

جدول الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي 2020 .. التعليم تعلنه اليوم

ترشيحاتنا

ترامب: اقتربنا من هزيمة فيروس كورونا

وفاة حالتين بـ كورونا فى مستشفى العزل بالنجيلة.. تفاصيل

تصريحات مفبركة.. الأعلى للإعلام يحجب موقعا إلكترونيا 6 أشهر

الفلوس السبب.. كواليس جديدة في أزمة عاشور مع الأهلي

الكافيه في البيت .. طريقة عمل عصير الكيوي بالليمون.. كنز فيتامين C

وزير الإعلام يكشف عن موعد انتهاء أزمة كورونا وسبب تبرعات الحكومة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذعر جديد.. كفر الخيام تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما | صور

بملابس سوداء.. ابنة نور الشريف تحتفل بعيد ميلادها برفقة والدتها

بملابس كلاسيك.. شاهد| أحدث جلسة تصوير لـ زوجة رامي جمال برفقته