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رياضة

موقف أندية الدرجة الثانية من إلغاء الدوري؟.. معتز البطاوي يوضح

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:43 ص
معتز البطاوي
معتز البطاوي
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حسام الحارتي
أكد معتز البطاوي، المشرف العام على فريق سيراميكا كليوباترا، أن صحة اللاعبين والمواطنين أهم من استكمال بطولة الدوري.


وطالب "البطاوي"، أثناء لقائه التلفزيوني على قناة "أون تايم سبورتس"، باستكمال الدوري هذا الموسم؛ لحسم موقف الفرق الصاعدة من الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز.


وأضاف المشرف العام على فريق سيراميكا كليوباترا، "أقترح أنه في حالة إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم يتم إلغاء الهبوط وصعود الأول والثاني كنوع من التعويض".


وقال إن عدم تواجد الجماهير في المدرجات منعا للتزاحم يساعد بصورة كبيرة في استرجاع النشاط الرياضي من جديد.


وتابع "يجب أن نضع في الاعتبار أن كرة القدم أصبحت صناعة في الوقت الحالي".
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