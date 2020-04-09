موقف أندية الدرجة الثانية من إلغاء الدوري؟.. معتز البطاوي يوضح

أكد معتز البطاوي، المشرف العام على فريق سيراميكا كليوباترا، أن صحة اللاعبين والمواطنين أهم من استكمال بطولة الدوري.









وطالب " البطاوي"، أثناء لقائه التلفزيوني على قناة "أون تايم سبورتس"، باستكمال الدوري هذا الموسم؛ لحسم موقف الفرق الصاعدة من الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز.



وأضاف المشرف العام على فريق سيراميكا كليوباترا، "أقترح أنه في حالة إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم يتم إلغاء الهبوط وصعود الأول والثاني كنوع من التعويض".





