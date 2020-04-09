39 طبيبا بـ 10 محافظات مصابون بفيروس كورونا.. تفاصيل

قال مصدر طبي بنقابة الأطباء، إن عدد المصابين بفيروس كورونا من الأطقم الطبية وصل إلى 39 طبيبًا في 10 محافظات.





وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه بالفعل يوجد أطباء لم تستطع النقابة الوصول إليهم، مشيرا إلى أنه يوجد أطباء، تم عمل تحاليل لهم، والنتيجة لم تظهر حتى الآن.





وأوضح أن النقابة في صدد إصدار بيان رسمي بأسماء وأعمار الأطباء وأماكن عملهم، مضيفا أن المحافظات المتواجد بها الحالات مصابة هي:





القاهرة





إ سكندرية





الغربية





اسيوط

الدقهلية

المنيا

المنوفية

بورسعيد

الاقصر

بنى سويف







