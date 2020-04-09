AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

39 طبيبا بـ 10 محافظات مصابون بفيروس كورونا.. تفاصيل

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:18 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
قال مصدر طبي بنقابة الأطباء، إن عدد المصابين بفيروس كورونا من الأطقم الطبية وصل إلى 39 طبيبًا في 10 محافظات.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه بالفعل يوجد أطباء لم تستطع النقابة الوصول إليهم، مشيرا إلى أنه يوجد أطباء، تم عمل تحاليل لهم، والنتيجة لم تظهر حتى الآن.

وأوضح أن النقابة في صدد إصدار بيان رسمي بأسماء وأعمار الأطباء وأماكن عملهم، مضيفا أن المحافظات المتواجد بها الحالات مصابة هي: 

القاهرة 

إسكندرية

الغربية

اسيوط
الدقهلية
المنيا
المنوفية
بورسعيد
الاقصر
بنى سويف


وأعلنت وزارة الصحة والسكان أمس ، الأربعاء، خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافين.

وأضاف أنه تم تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بينهم 6 أطباء.. مصادر: 26 مصابا بفيروس كورونا من الأطقم الصحية

خط الدفاع الأول عن البشرية.. نرصد أبرز ضحايا كورونا من الأطباء حول العالم

26 مصابا بين الأطقم الطبية.. بينهم 6 أطباء

نقابة الأطباء توضح موقف طبيب حظر المنوفية

خسائر الجيش الأبيض.. أكثر من 30 مصابا وحالتين وفاة.. تفاصيل

خسائر جيش مصر الأبيض.. أكثر من 30 مصابا وحالتي وفاة.. نقابة الأطباء تطالب ببيانات المصابين.. والصحة تنعي الطبيب أحمد اللواح شهيد الواجب

ترشيحاتنا

مع شاب وسيم .. إنجى على تثير الجدل بـ فيديو جديد

فى خطاب رسمى.. الزمالك يطالب اتحاد الكرة بإلغاء الدوري.. اِعرف السبب

علماء بريطانيون يزفون بشرى: اكتشفنا ثغرة كورونا.. وإنتاج اللقاح لن يكون صعبا

ترامب: اقتربنا من هزيمة فيروس كورونا

بـ 78 مليون جنيه.. أتليتكو مينيرو البرازيلي يستهدف ضم نجم بيراميدز.. تفاصيل

الصحة: تسجيل 110 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و 9 حالات وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تفشي كورونا.. رجل حاول إحراق زوجته القعيدة حية لسبب مفزع

ذعر جديد.. كفر الخيام تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما | صور

بملابس سوداء.. ابنة نور الشريف تحتفل بعيد ميلادها برفقة والدتها