39 طبيبا بـ 10 محافظات مصابون بفيروس كورونا.. تفاصيل

قال مصدر طبي بنقابة الأطباء، إن عدد المصابين بفيروس كورونا من الأطقم الطبية وصل إلى 39 طبيبًا في 10 محافظات.
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه بالفعل يوجد أطباء لم تستطع النقابة الوصول إليهم، مشيرا إلى أنه يوجد أطباء، تم عمل تحاليل لهم، والنتيجة لم تظهر حتى الآن.
وأوضح أن النقابة في صدد إصدار بيان رسمي بأسماء وأعمار الأطباء وأماكن عملهم، مضيفا أن المحافظات المتواجد بها الحالات مصابة هي:
القاهرة
إسكندرية
الغربية
اسيوط
الدقهلية
المنيا
المنوفية
بورسعيد
الاقصر
بنى سويف
وأعلنت وزارة الصحة والسكان أمس ، الأربعاء، خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافين.
وأضاف أنه تم تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.