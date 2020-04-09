AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في الحجر المنزلي.. نصائح للأزواج للتخلص من الملل

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:25 ص
فى الحجر المنزلى
فى الحجر المنزلى .. نصائح للأزواج للتخلص من الملل
Advertisements
هاجر هانئ
قالت المستشارة التربوية أمنية عادل، ان هناك الكثير من الزوجات يشتكين بسبب عصبية أزواجهم بالأخص في فترة الحظر والحجر المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا.

نصحت أمنية عادل ، أن لابد من أن كل زوجة تغير من نفسها وطريقتها وردود افعالها وتفاجئ الزوج ثم ان هناك بعض الزوجات تقوم باستفزاز أزواجها ببعض التصرفات.

تابعت: كما أن هناك رجالا كثيرين يشعرون انه عندما يستقوى علي زوجته أنه أثبت لنفسه ومكانته كزوج، لذلك يجب ان يكون هناك اتفاق علي استراتيجية وقت الغضب كالتجنب وان يصمت كل منهما ويجلس في غرفة بعيدا عن الآخر ثم يبدأ عتاب المحبين ويعرض هذا ويعرض الآخر ونصل معا لحلول لاعتذار .

وأضافت المستشارة التربوية، ان الجانب الروحاني قد تم تضئيله فى الكثير من المنازل، و ان الزوجة والزوج نمو عند كل منهما الجانب الروحاني قلت المشاكل كأن يأخذ بيدها وتأخذ بيده فيجعلا وقت لتلاوة القرآن معا والصلاة جماعة مع بعض والأولاد . 

ويفضل أن تجعل الزوجة أيضا ركناً في بيتها ترتدي اجمل الثياب لتجلس في ذلك الركن الجميل المزين يوميا مع زوجها بعد صلاة العشاء ليذوق معها مشروب جميل مهديء للأعصاب كالليمون بالنعناع و يتجاذبان أطراف الحديث الشيق أو يلعبون لعبة وينضم الصغار أيضا و انصح عن تجربة بلعبة السلم والثعبان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

روقة تظهر فى بريطانيا.. سيدة تشعل السوشيال ميديا ببوست عن كيف تسعدين زوجك

هل يجوز ضرب الزوجة لتركها الصلاة؟ .. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

إلغاء الدوري وتتويج الأهلي بالبطولة.. نائب رئيس اللجنة الخماسية يوضح

نجم الأهلي السابق: اتهموني في الزمالك بأني عميل للمارد الأحمر

أسرة كاملة.. كورونا يقتل أما وأبناءها الثلاثة دفعة واحدة

نجم الأهلي السابق: من الصعب عودة فتحي للأهلي ومرتضى منصور يرفض مطالبه

اكتشاف 4 حالات مصابة بفيروس كورونا في مركز مجدي يعقوب للقلب

هل يجوز جمع الصلاة في حالة الإجهاد والتعب؟.. الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مراكز قنا تتنافس للحد من آثار كورونا.. فرسان حجازة يوزعون 350 شنطة مواد غذائية.. و أبناء نقادة يذبحون عجلا للمتضررين

اكتشاف 8 سلالات جديدة من فيروس كورونا

عيش الراحة في البيت .. تصميمات متنوعة للمسجد المنزلي