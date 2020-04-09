أحمد جمال يشيد بدور جيش مصر الأبيض ويشكر تامر مرسي

نشر الفنان أحمد جمال، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تويتة يشكر فيها جيش مصر الأبيض ويشيد بمجهوداتهم فى مواجهة فيروس كورونا كما قدم الشكر إلى تامر مرسي رئيس مجلس إدراة إعلام المصريين على مجهوداته.





وعلق الفنان أحمد جمال "‏جيش مصر الأبيض يستحق كل الدعم مننا لأنه خط الدفاع الأول في مواجهة أزمة كورونا".





تابع الفنان أحمد جمال "بالنيابة عن كل صيادلة مصر بشكر المتحدة للخدمات الإعلامية و شكر خاص للأستاذ تامر مرسي على المجهود الكبير ده".





وطرح أحمد جمال مؤخرا أغنيته الجديدة "كل سنة وانت طيب" على طريقة الفيديو كليب، كلمات نور الدين محمد، ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى چيزو وميكس خالد سند وماستر أمير محروس، ومن إخراج ريشا سركيس، وذلك احتفالا بعيد الحب، حيث تم إطلاقها على موقع "يوتيوب" وجميع المتاجر الإلكترونية وحققت نجاحا كبيرا.





ويعد تامر مرسي هو مؤسس مبادرة دعم جيش مصر الابيض ب 8 سيارات يجوبون شوارع القاهرة والمحافظات من بعد بدء ساعات الحظر لرفع الروح المعنوية للشعب المصري وحثهم علي البقاء بالمنازل.