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فن

بعد تعرضها إلى حادث سيارة.. حلا شيحة تثير الجدل بالحجاب

الخميس 09/أبريل/2020 - 03:04 ص
حلا شيحة
حلا شيحة
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أحمد إبراهيم
أثارت الفنانة حلا شيحة، حالة من الجدل عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام باستخدام خاصية "ستوري"، فور ظهورها بالحجاب فى صورة جديدة مع ابنها أحمد.
 

وكتبت حلا شيحة، معلقة على الصورة، "أنا وأحمد كنا بندعي مع بعض مفيش أجمل من الدعاء بيقين".


وتلقت عددا من التعليقات الخاصة بارتدائها الحجاب، وكان أبرزها "شكلك حلو فى الحجاب". 


وكانت انتهت حلا شيحة من تصوير مشهد تعرضها إلى حادث سيارة خلال مسلسل "دهب عيرة" داخل ديكور بمدينة الإنتاج الإعلامى، حيث تجسد حلا دور طبيبة في المسلسل، والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز. 

بعد تعرضها إلى حادث سيارة.. حلا شيحة تثير الجدل بالحجاب
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