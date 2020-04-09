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فن

مصطفى حجاج عبر إنستجرام: شكرا نجوم إف إم

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:13 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان مصطفي حجاج، مقطع فيديو جديدا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، مروجا لحفلته الجديدة اليوم عبر اليوتيوب "لايف".

ويوضح الفيديو موعد حفلته التي سيقدمها عبر يوتيوب "لايف" من إنتاج nj برودكشن، وسوف تكون الحفلة اليوم الخميس الساعة الـ 10 مساءً.

وكتب مصطفى حجاج، معلقا على الفيديو، "شكرًا نجوم إف إم بكره ان شاء الله ❤️".


ونال الفيديو إعجاب متابعيه وجاءت ضمن تعليقاتهم  "مستنينك يا احلي فنان"، "اخيرا وحشتنا جدا"، "احلي خبر شوفته النهاردة".


وكان مصطفى حجاج طرح 8 أغنيات من ألبومه الجديد، ومنها أغنية تحمل اسم "آه يا حنان" من كلمات عنتر هلال، وألحان محمد يحيى وتوزيع توما وهندسة صوتية هانى محروس، وأخرى من نفس الألبوم كانت بعنوان "جرح بعد جرح" من كلمات وألحان عزيز الشافعى.

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