في عيد ميلاد عمر خورشيد.. عدد زيجاته واتهامه بالتطبيع مع إسرائيل

تحل اليوم ذكرى ميلاد عمر حورشيد الذى قدم عديدا من الأعمال السينمائية والغنائية التى تظل محفورة فى ذاكرة الفن المصرى.

تزوج عمر خورشيد 4 مرات، في البداية لينا السبكي، ثم الفنانة ​ميرفت أمين​، والممثلة ​مها أبو عوف​ وسيدة الأعمال اللبنانية دينا، وفي الحقيقة عمر كان حنونًا جدًا ودبلوماسيًا، ويجيد الإستماع لمن حوله، وكان إنسانًا بكل معنى الكلمة.





رغم أن عزفه في البيت الأبيض جلب له شهرة عالمية، إلا أنه إتهم فى الوقت نفسه بالتطبيع مع إسرائيل، وقامت بعض البلاد العربية المناهضة لاتفاقية السلام بمقاطعته ووضعه على القائمة السوداء، مثل قطر، والكويت، بزعم أنه سافر لإسرائيل، وسيشترك في فيلم إسرائيلي، وهو ما لم يكن صحيحًا.



