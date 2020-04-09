AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في عيد ميلاد عمر خورشيد.. عدد زيجاته واتهامه بالتطبيع مع إسرائيل

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:21 ص
عمر خورشيد
عمر خورشيد
Advertisements
أحمد إبراهيم
تحل اليوم ذكرى ميلاد عمر حورشيد الذى قدم عديدا من الأعمال السينمائية والغنائية التى تظل محفورة فى ذاكرة الفن المصرى. 
تزوج عمر خورشيد 4 مرات، في البداية لينا السبكي، ثم الفنانة ​ميرفت أمين​، والممثلة ​مها أبو عوف​ وسيدة الأعمال اللبنانية دينا، وفي الحقيقة عمر كان حنونًا جدًا ودبلوماسيًا، ويجيد الإستماع لمن حوله، وكان إنسانًا بكل معنى الكلمة.

رغم أن عزفه في البيت الأبيض جلب له شهرة عالمية، إلا أنه إتهم فى الوقت نفسه بالتطبيع مع إسرائيل، وقامت بعض البلاد العربية المناهضة لاتفاقية السلام بمقاطعته ووضعه على القائمة السوداء، مثل قطر، والكويت، بزعم أنه سافر لإسرائيل، وسيشترك في فيلم إسرائيلي، وهو ما لم يكن صحيحًا.

شارك عمر خوشيد كبار الفنانين والمطربين، ومن أبرزهم أم كلثوم، عبد الحليم، صباح، فيروز، ومن أشهر مقطوعاته الموسيقية "فكروني"، "أمل حياتي"، "حبيتك بالصيف"، "ليلة حب"، "أنت عمري"، "هذه ليلتي"، "ودارت الأيام"، "أهواك"، "توبة"، "أنا لك على طول"، "قارئة الفنجان"، "طلعت يا محلى نورها"، و"يا دلع".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| إصابة مذيعة عربية شهيرة بفيروس كورونا وعلاقتها بـ هيفاء وهبي .. منى فاروق تتجاوز محنتها برقصة على أغنية محمد رمضان

في ذكرى ميلاد سعاد نصر.. خطأ طبي أنهى حياتها.. عدد زيجاتها ووصيتها الأخيرة

الطفلة المعجزة فيروز.. مسيحية أقيم عزاؤها في مسجد الحامدية الشاذلية لهذا السبب

في عيد ميلاد ليلى غفران.. عمرها الحقيقي وعدد زيجاتها

ترشيحاتنا

39 طبيبا بـ 10 محافظات مصابون بفيروس كورونا.. تفاصيل

6 طرق للتخلص من الجيوب الأنفية فورا

أسعار الذهب اليوم الخميس 9 - 4 - 2020

في عيد ميلاد عمر خورشيد.. عدد زيجاته واتهامه بالتطبيع مع إسرائيل

عيش الراحة في البيت .. تصميمات متنوعة للمسجد المنزلي

أسرة كاملة.. كورونا يقتل أما وأبناءها الثلاثة دفعة واحدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مراكز قنا تتنافس للحد من آثار كورونا.. فرسان حجازة يوزعون 350 شنطة مواد غذائية.. و أبناء نقادة يذبحون عجلا للمتضررين

اكتشاف 8 سلالات جديدة من فيروس كورونا

عيش الراحة في البيت .. تصميمات متنوعة للمسجد المنزلي