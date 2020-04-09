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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

آخر موعد للتسجيل في منحة الـ 500 جنيه.. يتصدر نشرة صباح البلد

الخميس 09/أبريل/2020 - 09:15 ص
نشرة أخبار صباح البلد
نشرة أخبار صباح البلد
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هاجر إبراهيم
استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الخميس:

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي: 

"صدى البلد"
بعد توجيهات من الرئيس السيسي تم إزالة 3022 تعديا على أملاك الدولة

الأهرام
وزير التربية والتعليم: إعلان المشروعات البحثية للطلاب اليوم وتفاصيل منصة الفصول الإفتراضية الأثنين.

اليوم السابع
طلاب أولى ثانوي يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية الثانية التجريبي

اليوم السابع
اليوم.. أخر موعد للتسجيل فى منحة ال 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

الشروق 
وزير الإسكان: جار الإنتهاء من مرافق عمارات وأراضي الإسكان الإجتماعى بالعبور الجديدة

المصرى اليوم
الهجرة: إرتفاع عدد المشاركين بمبادرة "خلينا سند لبعض" لـ 148 مشاركا فى 35 دولة
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