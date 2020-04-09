آخر موعد للتسجيل في منحة الـ 500 جنيه.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الخميس:





وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:





"صدى البلد"

بعد توجيهات من الرئيس السيسي تم إزالة 3022 تعديا على أملاك الدولة





الأهرام

وزير التربية والتعليم: إعلان المشروعات البحثية للطلاب اليوم وتفاصيل منصة الفصول الإفتراضية الأثنين.





اليوم السابع

طلاب أولى ثانوي يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية الثانية التجريبي





اليوم السابع

اليوم.. أخر موعد للتسجيل فى منحة ال 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة





الشروق

وزير الإسكان: جار الإنتهاء من مرافق عمارات وأراضي الإسكان الإجتماعى بالعبور الجديدة





المصرى اليوم

الهجرة: إرتفاع عدد المشاركين بمبادرة "خلينا سند لبعض" لـ 148 مشاركا فى 35 دولة