مفاجأة مدوية حول موقف أحمد فتحي في الأهلي بعد تعثر انتقاله لـ بيراميدز

فجر احمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، مفاجأة مدوية عن مستقبل احمد فتحي، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، وذلك بعد تعثر انتقاله إلى نادي بيراميدز بداية من الموسم الجاري.





وأكد أحمد شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الى أن أحمد فتحي في انتظار فتح باب التفاوض من جديد مع النادي الأهلي بعد تعذر اتمام انتقاله إلى بيراميدز.





وأشار أحمد شوبير في تصريحاته إلى أن أحمد فتحي ينتظر أن يعيد الأهلي فتح باب المفاوضات من جديد وذلك بسبب الصورة التي قام بنشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





واضاف :" وهناك تصور ثاني وهو أننا نفترض عدم استمرار فتحي مع الأهلي وفشل انتقاله لبيراميدز سيكون التفكير في نادي الزمالك وهنا أقول انتقال فتحي للزمالك صعب بسبب الراتب".





وواصل :"حتى الآن الزمالك لم يجدد عقد محمود علاء بسبب انتظار اللاعب للتقدير المالي، وهنا السؤال هل يقبل فتحي تخفيض راتبه للانتقال للزمالك".



