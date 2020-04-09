AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مفاجأة مدوية حول موقف أحمد فتحي في الأهلي بعد تعثر انتقاله لـ بيراميدز

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:12 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
فجر احمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، مفاجأة مدوية عن مستقبل احمد فتحي، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، وذلك بعد تعثر انتقاله إلى نادي بيراميدز بداية من الموسم الجاري.

وأكد أحمد شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الى أن أحمد فتحي في انتظار فتح باب التفاوض من جديد مع النادي الأهلي بعد تعذر اتمام انتقاله إلى بيراميدز. 

وأشار أحمد شوبير في تصريحاته إلى أن أحمد فتحي ينتظر أن يعيد الأهلي فتح باب المفاوضات من جديد وذلك بسبب الصورة التي قام بنشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

واضاف :" وهناك تصور ثاني وهو أننا نفترض عدم استمرار فتحي مع الأهلي وفشل انتقاله لبيراميدز سيكون التفكير في نادي الزمالك وهنا أقول انتقال فتحي للزمالك صعب بسبب الراتب".

وواصل :"حتى الآن الزمالك لم يجدد عقد محمود علاء بسبب انتظار اللاعب للتقدير المالي، وهنا السؤال هل يقبل فتحي تخفيض راتبه للانتقال للزمالك".

وأنهى شوبير :"الكرة الآن في ملعب الأهلي بعد تعذر انتقال فتحي لبيراميدز".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فتح الله: أحمد فتحي وشريف إكرامي يمثلان إضافة قوية حال انضمامهما لبيراميدز

عمر ربيع: عقد أحمد الشناوي من الزمالك لبيراميدز به 10 ملايين يورو شرط جزائي حال بيعه للأهلي

قرار فتحي مع الأهلي صح | مدير الزمالك السابق يكشف حقيقة ضمه للقلعة البيضاء

بعد إكرامى وفتحي.. بيراميدز يقترب من خطف مفاجأة الأهلي

شوبير يحسم الجدل حول انتقال حسام عاشور إلى الزمالك

إكرامي الكبير يُفجر مفاجآة مدوية عن موقفه من انتقال ابنه إلى الزمالك .. فيديو

ترشيحاتنا

هل يجوز جمع الصلاة في حالة الإجهاد والتعب؟.. الإفتاء تجيب

في ذكرى رحيل صالحة قاصين.. عدد زيجاتها والديانة سبب انفصالها عن الريحاني

وزير الصحة الكويتي: الاستعانة بخبراء صينيين متخصصين في مكافحة كورونا

قوس الماء.. تحية خاصة لأول طائرة تهبط في مطار ووهان الصيني بعد رفع الحظر.. فيديو

إعلان قائمة المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم طلاب المدارس اليوم.. وصدى البلد ينشر 12 معلومة عنها

تدخل عاجل من البرلمان بسبب رواتب عمال القطاع الخاص.. وزيادة المستفيدين من منحة الـ 500 جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوزوكي أرتيجا بسعر جديد خلال أبريل 2020| تعرف عليه

آكلى لحوم البشر.. قبيلة افريقية تعيش في ثلاث دول.. ما قصتها

للسيدات.. أضرار تسببها الكمامة الطبية على البشرة