AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير الإسكان: مراقبة ومتابعة جودة المياه يوميا للتأكد من فاعلية عمليات التنقية والتطهير

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:34 ص
صدى البلد
Advertisements
أمنه عبد العظيم
أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يتم مراقبة ومتابعة جودة مياه الشرب بشكل يومى، من خلال معامل المحطات، ومقدمى الخدمة، للتأكد من فاعلية عمليات التنقية والتطهير، كما تقوم وزارة الصحة بتجميع العينات وتحليلها بشكل شهرى للتأكد من صلاحيتها للاستخدام، بجانب قيام جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ خطة دورية لتجميع العينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية لمياه الشرب.

وأكد وزير الإسكان، أن جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، مستمر فى متابعة مرافق مياه الشرب للتأكد من استدامة واستمرار العمل بالكفاءة والجودة المطلوبة لضمان وصول مياه الشرب إلى المستهلكين.

وقال الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذى للجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك: يقوم الجهاز بالتأكد من قيام مرافق مياه الشرب بإجراء الاختبارات الدورية طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية (WHO)، والمواصفات القياسية المصرية لمياه الشرب التي تصدرها وزارة الصحة، ويتم التأكد من وجود نسبة كلور متبقى لا تقل عن 0.5 ملليجرام/لتر فى شبكات توزيع مياه الشرب، موضحًا أن منظمة الصحة العالمية، أكدت أن هذه الجرعة كافية للقضاء على الميكروبات المُمرضة وجميع الفيروسات، ومنها فيروس كورونا.

وأصاف: يحرص الجهاز التنظيمى على التأكد من استعداد مرافق مياه الشرب للتعامل مع مثل هذه الأزمات الطارئة التى تعيشها دول العالم بسبب فيروس كورونا، ومن خلال خطط الطوارئ، التى يتم تطويرها وتحديثها باستمرار، مما يضمن استمرار مرافق مياه الشرب فى العمل وتحت أى ظروف، مشيرًا إلى أن استدامة الإمداد بمياه الشرب، واتخاذ الاحتياطات اللازمة في هذا الشأن، يتم من خلال القواعد المُتبعة لإدارة الأزمات، وأيضا في حالة غياب أية عمالة، فإن ذلك لن يؤثر على تشغيل منظومة الإمداد بمياه الشرب.

وردا على ما أشيع منذ أيام، أكد الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، أنه لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا ينتقل من خلال أنظمة الصرف الصحي، أو محطات معالجة الصرف الصحي، حسب منظمة الصحة العالمية (WHO)، حيث إن نظم التعقيم الحالية - بإضافة الكلور إلى السيب النهائى للمحطات - كافية للقضاء على الفيروسات المحتمل وجودها، بالإضافة إلى أن نظم تجميع ومعالجة الصرف الصحي تُدار بانتظام من خلال مرافق الصرف الصحى لحماية والحفاظ على الصحة العامة والبيئة المحيطة.


وأكد الدكتور محمد حسن، أن محطات معالجة الصرف الصحي مؤمنة ومستمرة في القيام بدورها في معالجة مخلفات الصرف الصحي طبقا لظروف التشغيل القياسية ومطابقتها للمعايير القياسية في هذا الشأن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بحضور نائب وزير الإسكان.. اجتماع لمناقشة مسودة قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي

القابضة لمياه الشرب تقدم برامج تدريبية حول تحاليل «الصرف» بالقليوبية

القابضة لمياه الشرب تقدم برامج تدريبية عن التحاليل الميكروبيولوجية بالقليوبية

بمعدل 750 ألف عداد سنويا.. الإسكان: خطة لتركيب 3 ملايين عداد مسبوق الدفع خلال 4 سنوات

إسكان مجلس النواب تتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر

نائب وزير الإسكان يلتقى بعثة البنك الدولى لدعم جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى

ترشيحاتنا

اخبار الفن.. حجاب حلا شيحة.. منع هنا الزاهد من التمثيل مع محمد رمضان.. وخناقة علي ربيع وأوس أوس

تدخل عاجل من البرلمان بسبب رواتب عمال القطاع الخاص.. وزيادة المستفيدين من منحة الـ 500 جنيه

في عيد ميلادها الـ 30.. ماذا قالت كريستين ستيوارت عن خيانتها لـ روبرت باتينسون

مفاجأة مدوية حول موقف أحمد فتحي في الأهلي بعد تعثر انتقاله لـ بيراميدز

أحمد فهمي: أرفض التمثيل مع محمد رمضان.. تفاصيل

محمد عبدالجليل: فتحي لن يعود للأهلي.. وسليمان لا يستحق مبلغ التجديد

AdvertisementS

في عيد ميلادها.. صدمة زواج وطلاق شمس من لاعب الزمالك

200 مليون جنيه ومضاعفة الإعانات الشهرية.. هكذا يساهم بيت الزكاة في محاربة كورونا

أخبار الرياضة.. أحمد فتحي يلمح لـ إمكانية التجديد لـ الأهلي.. شوبير يثير الجدل بشأن حسام حسن

اكتشاف 4 حالات مصابة بفيروس كورونا في مركز مجدي يعقوب للقلب

تدخل عاجل من البرلمان بسبب رواتب عمال القطاع الخاص.. وزيادة المستفيدين من منحة الـ 500 جنيه

نزول سيدنا عيسى من علامات الساعة .. وعلي جمعة يكشف مكان نزوله

إعلان قائمة المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم طلاب المدارس اليوم.. وصدى البلد ينشر 12 معلومة عنها

ماذا يحدث للجسم عند تناول مزيج ماء البصل والليمون؟

آكلى لحوم البشر.. قبيلة افريقية تعيش في ثلاث دول.. ما قصتها

المتحدث العسكري: القوات البحرية تتسلم غواصة جديدة من ألمانيا

وزير الصحة الكويتي: الاستعانة بخبراء صينيين متخصصين في مكافحة كورونا

أسرة كاملة.. كورونا يقتل أما وأبناءها الثلاثة دفعة واحدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. نوال الزغبي تستعرض رشاقتها من الحجر المنزلي

بإكسسوارات لافتة.. مي سليم تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة

سوزوكي أرتيجا بسعر جديد خلال أبريل 2020| تعرف عليه