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حوادث

ضبط أستوديو لتسجيل الأغانى الشعبية فى الجيزة

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:43 ص
أستوديو لتسجيل الأغانى
أستوديو لتسجيل الأغانى
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وكذا جرائم المصنفات الفنية وضبط القائمين عليها.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة، لقيام مالكها بطباعة العديد من المطبوعات بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون وضُبط بداخلها عدد (31,000 مطبوع تجارى)، بناء على شكوى تقدم بها أحد المؤلفين بقيام إحدى المكتبات الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بمحافظة القاهرة، ببيع نسخ كتب من مؤلفاته بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.. حيث تم إستهداف المكتبة وضُبط بداخلها (3 كتب من تأليف الشاكى)، كما تم ضبط مطبعتين "تعمل بدون ترخيص".

وفى سياقٍ متصل وعقب تحريات مُسبقة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمكنت الإدارة من ضبط أستوديو صوت لتسجيل الأغانى الشعبية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، حيث يقوم صاحبه بإستخدام أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج صوتية مقلدة منسوب صدورها لكبرى الشركات بدون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرامج، وضُبط بداخله (وحدة معالجة محمل عليها برامج هندسة صوتية وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية).
   
كما تمكنت الإدارة من ضبط شركة تعمل فى إختيارالممثلين الجدد "كاستنج" بدون ترخيص- كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، لقيام مديرها بإستخدام برامج أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج منسوخة ومقلدة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون ترخيص أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات، كما يقوم بالعمل يوم السبت بالمخالفة لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بحظر جميع الأنشطة التجارية والإقتصادية يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع كإجراء إحترازى لمواجهة فيروس كورونا، وضُبط بداخلها (وحدة معالجة مركزية محمل عليها برامج تستخدم فى أعمال المونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية).
   
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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