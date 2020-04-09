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حوادث

سقوط 15 متهما بحوزتهم 6 أسلحة نارية فى حملة بأسوان

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:36 م
حملات امنية
حملات امنية
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شاذلى عبد الفتاح

واصلت أجهزة الأمن بأسوان، تنفيذ حملاتها الأمنية المكبرة لتحقيق الانضباط فى الشارع ومكافحة الجرائم بشتى صورها وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال والقضاء على الظواهر السلبية.  

تلقي اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان، إخطارًا بالقبض على 15 متهم وبحوزتهم 6 أسلحة نارية ، بالإضافة إلى 1,400 كجم بانجو ، وسلاح أبيض، و 50 قرصا مخدرا .


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وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 717 حكم شملت ضبط 156 حكم حبس جزئى و 21 حكم حبس مستأنف و 251  أحكام غرامات و 186 أحكام المخالفات ، و 18 جنايات .

وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 20 قضية تموينية شملت ضبط 5  قضايا لبيع بأزيد من السعر الرسمى، و 10 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار، بجانب 4 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، وقضية غش تجارى .

وفى مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 190 مخالفة مرورية متنوعة منها ضبط سائقين تحت تأثير المخدر، بجانب ضبط 4 دراجة نارية بدون ترخيص ، و  31  مخالفة لتجاوز حد السرعة، و  28 مخالفة للتصالح الفورى،  و 50 مخالفة غرامة ونش،  و 75  مخالفة متنوعة.

ويأتى ذلك فى إطار خطة مديرية أمن أسوان لتكثيف الوجود الشرطي بالشارع، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بمختلف صورها، خاصة أعمال البلطجة والإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.

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