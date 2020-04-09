80 مليار جنيه.. ناصف ساويرس يعتلي قائمة الأثرياء العرب .. ترتيب كامل

احتل الملياردير المصري ناصف ساويرس ، المرتبة الأولى في قائمة الأثرياء العرب 2020، وذلك بحسب تقرير صادر عن مؤسسة "فوربس" المتخصصة، حتى منتصف مارس المنقضي، وذلك باحتلاله المرتبة 330 على مستوى العالم بثروة قدرها 5 مليارات دولار، أي حوالي 80 مليار جنيه مصري.





وجاء وصيفا في قائمة الأثرياء العرب 2020 الملياردير الجزائري يسعد ربراب وعائلته في المرتبة 426 عالميا بثروة 4.2 مليار دولار، وبعد ذلك الإماراتي عبد الله بن أحمد الغرير وعائلته في الترتيب 494 عالميا بثروة 3.7 مليار دولار.





وفي الترتيب الـ 590، جاء كل من الملياردير ماجد الفطيم وعائلته والمصري محمد منصور بثروة 3.3 مليار دولار لكل منهما، واحتل المصري نجيب ساويرس المركز 680 بثروة 3 مليارات دولار، وياسين منصور واللبناني طه ميقاتي في الترتيب 945 بثروة 2.2 مليار دولار.





وفي المرتبة 1001 وبثروة 2.1 مليار دولار، جاء كل من عبد الله الفطيم وعائلته، والملياردير العماني سهيل بهوان، واللبناني نجيب ميقاتي.





وجاء بهاء الحريري في الترتيب 1063 بثروة ملياري دولار، والمصري يوسف منصور 1.9 مليار دولار في المرتبة 1135، واللبناني روبرت معوض 1.5 مليار دولار، ثم المصري محمد الفايد 1.4 مليار دولار، والإماراتي حسين سجواني 1.4 مليار دولار، والكويتي قتيبة الغانم 1.3 مليار دولار.





وجاء اللبنانيان أيمن الحريري 1.3 مليار دولار، وفهد الحريري 1.1 مليار دولار، والمغربي عزيز أخنوش وعائلته بثروة مليار دولار.





كما أصدرت فوربس قائمة أثرياء العالم الخاصة بها لعام 2020، وذلك عقب تفشي وباء فيروس كورونا "كوفيد 19"، وبلغت قيمة ثروة أثرياء العالم 2.095 مليار دولار، بانخفاض 700 مليار دولار عن القيمة بذات المدة عام 2019، في قائمة أصحاب الأموال الكثيرة.





وعن أغنى 10 أشخاص في قائمة أثرياء العالم ، وتساوي قيمة ثروتهم حوالي 686.1 مليار دولار، قام البعض منهم ببناء ثروته من خلال متاجر التجزئة القوية، بينما حصل البعض الآخر على ثروته من الابتكارات التكنولوجية.





واعتمدت قائمة فوربس في تصنيف أثرياء العالم على تقييم مجموعة متنوعة من الأصول، بما في ذلك الشركات الخاصة والعقارات والفن وغيرها، كما يجب أن تعلم بأن صافي القيمة هي تقديرات حتى منتصف مارس 2020 الماضي.





وفيما يلي قائمة أثرياء العالم 2020 "حتى الآن"





جيف بيزوس

القيمة الصافية: 113 مليار دولار.

العمر: 56 عامًا.

البلد: الولايات المتحدة الأمريكية.

الصناعة: التكنولوجيا.

مصدر الثروة: أمازون.





بيل جيتس

القيمة الصافية: 98 مليار دولار.

العمر: 64 عامًا.

البلد: الولايات المتحدة الأمريكية.

الصناعة: التكنولوجيا.

مصدر الثروة: مايكروسوفت.





برنار أرنو

القيمة الصافية: 76 مليار دولار.

العمر: 64 عامًا.

البلد: فرنسا.

الصناعة: الأزياء والتجزئة.

مصدر الثروة: LVMH.





وارن بافت

القيمة الصافية: 67.5 مليار دولار.

العمر: 89 عامًا.

البلد: الولايات المتحدة الأمريكية.

الصناعة: التمويل والاستثمارات.

مصدر الثروة: بيركشير هاثاواي.





لاري إليسون

القيمة الصافية: 59 مليار دولار.

العمر: 75 عامًا.

البلد: الولايات المتحدة الأمريكية.

الصناعة: التكنولوجيا.

مصدر الثروة: أوراكل.





أمانسيو أورتيغا

القيمة الصافية: 55.1 مليار دولار.

العمر: 84 عامًا.

البلد: إسبانيا.

الصناعة: الموضة والبيع بالتجزئة.

مصدر الثروة: Zara.





مارك زوكربيرج

القيمة الصافية: 54.7 مليار دولار.

العمر: 35 عامًا.

البلد: الولايات المتحدة الأمريكية.

الصناعة: التكنولوجيا.

مصدر الثروة: فيسبوك.





جيم والتون

القيمة الصافية: 54.6 مليار دولار.

العمر: 71 عامًا.

البلد: الولايات المتحدة الأمريكية.

الصناعة: الموضة والبيع بالتجزئة.

مصدر الثروة: والمارت.





أليس والتون

القيمة الصافية: 54.4 مليار دولار.

العمر: 70 عامًا.

البلد: الولايات المتحدة الأمريكية.

الصناعة: الموضة والبيع بالتجزئة.

مصدر الثروة: والمارت.





إس. روبسون والتون

القيمة الصافية: 54.1 مليار دولار.

العمر: 75 عامًا.

البلد: الولايات المتحدة الأمريكية.

الصناعة: الموضة والبيع بالتجزئة.

مصدر الثروة: والمارت.