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محافظات

تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى إبيار المركزي.. صور

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:41 م
شغيل وحدة الغسيل
شغيل وحدة الغسيل الكلوي
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أحمد على

أعلن الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم، أنه سيتم تشغيل وحدة الغسيل الكلوي الخاصة بمستشفى كفر الزيات العام فى مقرها المؤقت الجديد بمستشفى إبيار المركزى بقرية إبيار.


وذلك على خلفية تحويل مستشفى كفر الزيات العام إلى حجز وعزل صحى لحالات فيروس كورونا المستجد خلال الأسبوع المقبل.


كما أوضح محافظ الغربية أن سيتم نقل ماكينات الغسيل الكلوى الخاصة بمستشفى كفرالزيات إلى المقر المؤقت بمستشفى إبيار، وكذلك الاستعانة بطاقم أطباء وتمريض الوحدة بالمستشفى العام، للتعامل مع حالات الغسيل بالمقر المؤقت بمستشفى إبيار.


لافتا أن المرضى يتلقون حاليا بشكل مؤقت جلساتهم فى بعض المركز الخاصة بمركز كفرالزيات، بالتنسيق بين مديرية الصحة وتلك المراكز، لحين الانتهاء من تجهيزات مكان الوحدة المؤقت الجديد بمستشفى إبيار.


كما انتقل اللواء ممدوح هجرس رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والدكتور محمد النويهى عضو المكتب الفنى لمحافظ الغربية، بناء على تكليفات وتوجيهات المحافظ، إلى مستشفى إبيار المركزى، لمتابعة أعمال التجهيزات للمكان المؤقت المخصص لمرضى غسيل مستشفى كفرالزيات العام، والتأكد من انتظام وسير التجهيزات بمعدلات سريعة، وتبين أنه جار تشطيب النقاشة، وفى انتظار نتائج تحاليل عينات المياه الخاصة بتوصيلات ماكينات الغسيل، تمهيدا لتشغيل الوحدة.

تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى إبيار المركزي.. صور
تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى إبيار المركزي.. صور
تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى إبيار المركزي.. صور
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