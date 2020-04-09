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اقتصاد

شعبة الحاصلات تحذر من ارتفاع سعر الفاصوليا البيضاء وتدعو لوقف تصديرها

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:14 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
رفضت شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية قرار وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، فيما يخص استثناء الفاصوليا الخضراء من قرار حظر تصدير البقوليات لمدة 3 أشهر. 

وأضاف أحمد الباشا إدريس رئيس الشعبة أنه تم رفع مذكرة لرئيس غرفة القاهرة التجارية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إبراهيم العربى لمخاطبة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بضرورة إعادة النظر فى استثناء الفاصوليا البيضاء من وقف التصدير. 

ولفت خلال المذكرة التى حصل "صدى البلد" على نسخة منها أنه فى ظل الظروف المحيطة من تداعيات كورونا هناك اتجاه من الشركات المصدرة بعقد تعاقدات تصديرية جديدة مما يؤثر على المعروض فى السوق المحلي. 

وأشار إلى أن هذا الاتجاه سوف يؤدى إلى قلة المعروض ومن ثم ارتفاع الأسعار فى السوق المحلى وقد يمتد إلى أصناف أخرى من البقوليات. 

وتضمنت المذكرة مطالبة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بضرورة وقف تصدير الفاصوليا البيضاء وليس استثنائها. 
شعبة الحاصلات تحذر من ارتفاع سعر الفاصوليا البيضاء وتدعو لوقف تصديرها
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