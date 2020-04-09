مدرب بيراميدز السابق: الأمور ستكون صعبة على الوداد والرجاء أمام الأهلي والزمالك

أكد الفرنسي سباستيان ديسابر، المدرب السابق لفريق بيراميدز، أن مواجهتي الأهلي والوداد والزمالك أمام الرجاء في بطولة دوري أبطال إفريقيا، صعبتان بسبب مستوى قطبي الكرة المصرية.





الأهلي يلاقي الوداد المغربي والزمالك أمام الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.





ووفقًا لصحيفة "LE360" المغربية فإن المدرب الفرنسي، قال إن الأهلي أو الزمالك يتمتعان بمستوى عالٍ جدًا ظهر عليهما خلال الموسم الكروي الجاري.





وتابع: "وهو ما سيصعب مهمة الرجاء والوداد في بلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتمني أن يكون الفوز للفريق الأفضل".





وعن التصريحات التي نسبت إليه خلال الساعات الماضية عن أنه يرجح كفة الأهلي والزمالك على الوداد والرجاء، قال: "لم أرجح كفة قطبي مصر".





وواصل: "مضمون تلك التصريحات التي نسبت إلي خلال الساعات القليلة الماضية، أثارت استغرابي".





وأردف: "أنا كمدرب محترف، لا يمكنني ترجيح كفة فريق وآخر، خاصة إذا تعلق الأمر بفرق سبق وأن أشرفت على تدريبها".





وعن النصيحة التي يوجهها للجماهير، واصل المدرب السابق لفريق الوداد: "على الجماهير المغربية والمصرية الالتزام بتعليمات السلطات الحكومية، من أجل تجاوز وباء كورونا"، مؤكدا أن أهم شيء اليوم، الصحة والبقاء في أمان وليست كرة القدم.





يذكر، ان النشاط الرياضي في جميع الدوريات العربية والأوربية متوقف بسب الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.